Halk 'dindar nesil' için ne dedi?

T24 - Habertürk'ün Konsensus’a yaptırdığı “Türkiye Gündemi Araştırması- Mart 2012: Uludere ve Yüz Nakli” araştırmasının üçüncü ve son bölümü çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Habertürk’ün Konsensus’a yaptırdığı “Türkiye Gündemi Araştırması- Mart 2012: Uludere ve Yüz Nakli” araştırmasının üçüncü ve son bölümü, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Meclis’te tartışmalara neden olan 4+4+4 kademeli eğitim teklifi ve MİT yöneticilerinin KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılması gibi konulara ayrıldı.

Konsensus, 23 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında 81 ilde 745’i erkek, 760’ı kadın toplam 1505 kişiye “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin siyasal tartışmaya açılmasını onaylıyor musunuz?” sorusunu sordu.

Ankete katılanların yüzde 61.8’i “Onaylamıyorum” yanıtı verdi. “Kesinlikle onaylamıyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 18.5 oldu. “Onaylıyorum” diyenlerin oranı da yüzde 11.3’te kaldı.



'Hayat pahalı ve eşit değil'



Ankete göre Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yüzde 46.4 ile üçüncü sıraya yerleşen “Enflasyon/ Hayat pahalılığı” ve yüzde 31.8 ile dördüncü sırada bulunan “Gelir dağılımındaki eşitsizlik” yer alıyor. Konsensus’un araştırmasına göre Eylül 2011’de yüzde 28.4 olan “Enfasyon/ Hayat pahalılığı” oranı, Aralık 2011’de yüzde 48’e çıktı.



‘Hayatımızdan memnunuz’



“Hayatınızdan ne derece memnunsunuz?’’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 78.2’si memnun olduğunu belirtti. Aralık ayına göre memnuniyet oranı 4.4 puan arttı.



‘Dindar nesil söylemini doğru bulmuyoruz'



Konsensus, geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan “Dindar nesil yetiştirmek” konusunu mercek altına aldı ve ankete katılanlara “Başbakan Erdoğan’ın ‘Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz’ sözlerini onaylıyor musunuz?” diye sordu. “Onaylamıyorum’’ diyenlerin toplam oranı yüzde 52.3 çıktı.



‘MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılmasını onaylamıyoruz’



Konsensus’un “KCK soruşturması kapsamında MİT’in üst düzey yöneticilerinin ifadelerinin alınması için savcılığa çağrılmasını onaylıyor musunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 51.2’si “Onaylamıyorum”, yüzde 30.4’ü ise “Onaylıyorum” dedi.



‘Aylık gelirimizle geçiniyoruz’



Peki aylık gelirinizle geçinebiliyor musunuz? Bu soruya “Evet geçinebiliyorum’’ diyenlerin oranı yüzde 76.5 çıktı. Bu oran aralık ayına göre 12.8 puan arttı.



4+4+4 teklifi ikiye böldü



Konsensus, araştırmasında son günlerde en çok tartışılan 4+4+4 kademeli eğitim teklifini de mercek altına aldı. Konsensus, ankete katılanlara; “Hükümetin hazırladığı ve 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartmayı amaçlayan yeni Milli Eğitim Yasası’nı onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltti. Teklifi onaylayanların toplam oranı yüzde 45.9 olurken, onaylamayanların oranı yüzde 40.8’de kaldı. Peki tartışma yaratan 4+4+4 teklifine eğitim durumuna göre kimler destek veriyor, kimler karşı çıkıyor? Araştırmaya göre üniversite mezunlarının yüzde 53’ü 4+4+4 teklifine karşı çıkıyor. Yüzde 36.6’sı ise teklife destek verdi