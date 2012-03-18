Son ankete göre partilerin oyu ne kadar?

T24 - Konsensus’un Habertürk için yaptığı "Uludere ve Yüz Nakli” başlıklı araştırmanın sonuçları belli oldu. AKP, aralık ayına göre puanını yüzde 1.5 oranında artırarak yüzde 51.7 ile birinci sıradaki yerini korudu. Oylarını binde 6 artıran CHP ise yüzde 27.7’de kaldı. MHP’nin oy oranı da 13.3’e yükseldi.

Bülent Günal'ın Habertürk'teki haberine göre; Konsensus’un, HABERTÜRK için 81 ilde gerçekleştirdiği araştırmaya göre AK Parti, aralık ayına göre puanını yüzde 1.5 oranında artırarak yüzde 51.7 ile birinci sıradaki yerini korudu. Oylarını binde 6 artıran CHP ise yüzde 27.7’de kaldı. MHP’nin oy oranı da 13.3’e yükseldi.

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin HABERTÜRK için yaptığı, “Türkiye Gündemi Araştırması Mart 2012: Uludere ve Yüz Nakli” başlıklı araştırmanın sonuçları belli oldu. Konsensus’un, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 81 ilde yaptığı ankete, 745’i erkek, 760’ı kadın olmak üzere toplam1505 kişi katıldı. Anket, 18 yaşından büyük hem kentsel hemde kırsal kesimdeki seçmen nüfusu temsil etme yeteneğine sahip 1505 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleşti. Yanıtı en çokmerak edilen soru, “Bu pazar bir genelmilletvekilliği seçimi olsa sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak?” sorusuydu. Halkın nabzını tutan Konsensus’un yaptığı son araştırmaya göre kararsız oylar dağıtıldıktan sonra AK Parti, yüzde 51.7 ile birinci sıradaki yerini korudu. AK Parti, aralık ayında yapılan ankete göre oy oranını 1.5 puan artırdı. Oylarını binde 6 artıran CHP ise yüzde 27.7 ile ikinci sırada yer aldı.MHP de oylarını yüzde 1.3 puan artırdı ve yüzde 13.3’e yükseltti.



Her 100 seçmenden 4’ü kararsız



Peki kararsız oylar dağıtılmadan önce karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Konsensus’un araştırmasına göre oy oranları şöyle: AK Parti yüzde 47.8 ile zirvede. AK Parti’yi yüzde 25.6 ile CHP, yüzde 12.3’le MHP izliyor. BDP’nin oyları ise yüzde 5.2. Ankete katılanların yüzde 3.9’u “Kararsızım’’ derken, yüzde 1.5’i “Boş, geçersiz oy atarım’’ cevabını verdi. “Oy kullanmaya gitmem’’ diyenlerin oranı ise yüzde 0.9.



‘Erdoğan yoksa biz de yokuz’ diyenlerin oranı yüzde 13.8



Araştırmadaki ilginç soruların başında “Eğer Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ilk seçime kadar herhangi bir sebepten dolayı AK Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrılırsa AK Parti’ye oy verir misiniz?” geliyordu. Bu soruya, “O zaman AK Parti’ye oy vermem’’ diyenlerin oranı yüzde 13.8 çıktı. Bu oran aralık ayında yüzde 18.3’tü.



AK Parti 3 yılda yüzde 13.3 büyüdü



Mart 2009- Mart 2012 tarihleri arasında Konsensus’un HABERTÜRK için yaptığı araştırmalarda siyasi partilerin oy oranları inişli-çıkışlı bir grafik izledi. Bu süre içinde AK Parti en düşük oy oranını Mart 2010 tarihli ankette, yüzde 37.4 ile gördü. AK Parti en yüksek oy oranına ise Eylül 2011’de yüzde 52.1 ile ulaştı. CHP en düşük oy oranını yüzde 22 ile Kasım 2009’da, en yüksek oy oranını ise yüzde 31.3 ile Mayıs 2010’da yaşadı.



AK Parti Doğu’da düştü, Batı’da yükseldi CHP Batı’da düştü, Doğu’da yükseldi



Konsensus’un yaptığı “Türkiye kesiti” araştırmasına göre AK Parti oylarını Batı’da binde 4 puan, Orta Anadolu’da yüzde 1.9 puan artırdı. Doğu’da ise AK Parti’nin oylarında binde 5 puanlık düşüş yaşandı. CHP’de ise AK Parti’nin tam tersi bir durum hâkim. CHP’nin Batı’daki oylarında binde 2, Orta Anadolu’daki oylarında ise yüzde 1.2’lik bir düşüş var. Doğu kesiminde ise CHP oylarını yüzde 2.5 artırdı. MHP’nin oy oranındaki en büyük artış ise Batı’da yüzde 3.1 ile yaşandı.

‘19 büyük sorundan 17’sini AK Parti çözer kanısı yüksek’

Konsensus Genel Müdürü Murat Sarı, çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi: “Bu ayki araştırmamızda ortaya çıkan önemli bulgulardan biri AK Parti ile CHP arasındaki 24 puanlık fark. Üç ay önceki araştırma sonuçlarına göre CHP yükseliş gösterdi ama aynı yükseliş AK Parti ve MHP’de de mevcut. “Diğer” diye adlandırılan ve yüzde 1’in altında oy alacağı düşünülen partiler her geçen gün eriyor.

Bu erime AK Parti, CHP ve MHP arasında kendi oyları oranında paylaşılıyor. Bir de sürekli yüzde 5-6 bandında bulunan BDP var. Yani Türk siyaseti, içerisinde bulunduğumuz günlerde dört parti etrafında dönüyor. Zaten TBMM’de de bu dört partinin grubu var. Türkiye’nin önemli sorunlarını AK Parti’nin çözeceği algısı yüksek. 19 büyük sorunun 17’sinde AK Parti bu sorunu çözer kanısı var. Bu algı devam ettiği sürece seçimlerde AK Parti’nin belinin büküleceğini düşünmek zor. Ama bu siyaset. Gelecek günlerin ne getirip ne götüreceği pek belli olmaz. Liderlik yarışında bir tek konu hariç Recep Tayyip Erdoğan önde.

O konu Cumhurbaşkanlığı. Önümüzdeki dönemde Abdullah Gül’ü tekrar Cumhurbaşkanı görmek isteyenlerin oranı, Recep Tayyip Erdoğan’ ı Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenleri neredeyse üçe katlıyor. Hatta “Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun diyenlerle Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun” diyenlerin arasındaki fark sadece yüzde 3. Kısacası Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olarak kalması isteniyor. Liderlerle ilgili sorulan diğer sorularda Mustafa Sarıgül’ün sürekli Erdoğan’ın ardından ikinci sırada konumlanması dikkat çekici. Son üç ay içerisinde gelişen olaylarda ise Uludere’de 34 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve Antalya’da gerçekleştirilen yüz nakli ameliyatı ön plana çıkıyor. Başbakan Erdoğan’ın geçirdiği ikinci operasyon da vatandaşın en çok ilgilendiği üçüncü konu.