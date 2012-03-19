Halkın yüzde 49'u Gül'ü tekrar Köşk'te istiyor

T24 - Konsensus Araştırma Şirketi'nin Habertürk gazetesi için yaptığı ankette, halkın yüzde 48,8'i Abdullah Gül'ün tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini istedi. Ankette, ikinci sırada yer alan Başbakan Erdoğan'ı yüzde 16,9'luk kesim desteklerken, Kılıçdaroğlu yüzde 13,3'le Köşk için üçüncü aday oldu.

Konsensus’un Habertürk için yaptığı “Türkiye Gündemi Araştırması-Mart 2012: Uludere ve Yüz Nakli” araştırmasının bugünkü bölümünde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Konsensus, 23 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında 81 ilde 18 yaşından büyük 1505 (745’i erkek, 760’ı kadın) kişiye, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla kimin Cumhurbaşkanı olmasını istersiniz?” sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 48.8’i, bu soruya; “Abdullah Gül” yanıtını verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 16.9 ile ikinci sırada yer alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 13.3 ile üçüncü oldu.



Siyasi performansta Erdoğan yine zirvede



Ankete göre siyasi parti liderlerinin performansından duyulan memnuniyet sıralamasında AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan yine zirvede bulunuyor. Aralık ayı sonuçlarına göre siyasi performans oranı yüzde 1.6 puan düşen Erdoğan, yüzde 51.7 ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada siyasi performans oranı 1.3 puan düşerek yüzde 26.6’ya gerileyen Kemal Kılıçdaroğlu bulunuyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise siyasi performans oranını binde 9 puan artırarak yüzde 13.9’a taşıdı ve üçüncü sıradaki yerini korudu.



En beğenilen liderler Erdoğan, Sarıgül ve Kılıçdaroğlu



Konsensus ankete katılanlara, “Size okuyacağımsiyasi parti, hareket liderlerini beğenip beğenmediğinizi belirtirmisiniz?’’ diye sordu. En beğenilen lider araştırmasında birinci sırada yüzde 52.3 ile Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. İkincilik kürsüsüne yüzde 30.7 ile Mustafa Sarıgül, üçüncülük kürsüsüne ise yüzde 27.8 ile Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.



‘Kurultaylar CHP’ye bakışımızı olumlu etkiliyor’



Konsensus ankete katılanlara “CHP’de yaşanan kurultay süreçleri CHP’ye bakış açınızı ne yönde etkiliyor?’’ diye sordu. “İyi yönde’’ diyenlerin oranı yüzde 41.7 çıktı.



‘Solun lideri Sarıgül olmalı’



Konsensus’un Habertürk için yaptığı araştırmada Türk solunu da mercek altına aldı. Ankete katılanlara, “Siyasi görüşünüzden bağımsız, objektif düşündüğünüzde, Türk soluna en fazla yararının dokunacağını düşündüğünüz siyasetçi kimdir?” sorusu soruldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 28.4’ü “Mustafa Sarıgül’’ derken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26.6 ile ikinci sırada yer aldı.



‘Erdoğan’ın yerine Gül’



Konsensus, ankette “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa, AK Parti Genel Başkanı kim olsun?” sorusunu da yöneltti. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 36.5’i “Abdullah Gül’’ derken, yüzde 32.1’i “Bülent Arınç’’ yanıtını verdi. Üçüncü sırada ise yüzde 6.6 ile Ali Babacan yer aldı.



‘Yöneticilerin şike olayına karıştığına artık inanmıyoruz’



3 Temmuz’da başlayan şike soruşturması aylardır ülke gündemini meşgul ediyor. Konsensus “Türkiye Gündemi Eylül 2011” araştırmasında ankete katılanlara “Aziz Yıldırım’ın suçlu mu, yoksa suçsuz mu olduğuna inanıyorsunuz?’’ sorusunu yöneltmiş, bu soruya yanıt verenlerin yüzde 65.9’u “Suçlu olduğuna inanıyorum’’ cevabını vermişti. Konsensus, bu defa şike davasında yargılanan yöneticilerle ilgili daha genel bir soru sordu: “Şike davasında yargılanan spor kulüpleri yöneticilerinin şike veya teşvik primi ihlaline karıştıklarına inanıyor musunuz?’’ Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 62.7’si, “İnanmıyorum’’ dedi. İnananların oranı ise yüzde 37.3’te kaldı.



Her 100 kişiden 15’i ‘Şike varsa bile hiçbir ceza uygulanmasın’ diyor



Şüke davasıyla ilgili Konsensus ilginç bir soru daha sordu: “Bir an için şike davasından yargılanan spor kulüpleri yöneticilerinin şike veya teşvik primi ihlaline karıştıklarını düşünelim. Sizce bu ihlal karşısında TFF nasıl bir ceza uygulamalıdır?’’ Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.8’i “Küme düşürme cezası” derken, yüzde 31.9’u “İlgili yöneticilerin ödeyeceği yüksek para cezası” cevabını verdi.