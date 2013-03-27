Halit Ergenç: Sefiller'de oynamak istedim, iki gün kapıda yattım, kovdular

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman karakteriyle büyük beğeni toplayan Halit Ergenç, "Les Miserables’ın (Sefiller) denemelerine Javert çalışıp gitmiştim. İki gün kapıda yattım, sonunda ‘Anlamıyor musun kardeşim, istemiyoruz!’ deyip kapıdan kovdular" dedi.

Halit Ergenç, GQ Dergisi’ne özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Ergenç’in anlattıkları:

- Annem babam ilkokula girdiğim sene ayrıldı. Babam annemden boşanmasına rağmen dönem dönem bizim evde yaşadı. Bir vardı, bir yoktu. Bir karı-koca ilişkisi de yoktu aralarında, kavga vardı sadece.

- Baktığın zaman, sanki hayatımın her dönemi başka birinin hayatı gibi. Paspas da sattım, karaborsa bilet de. Pencerelere güvenlik ve güneş filmi de yaptım, İstanbul Festivali’nde nota çevirmenliği de, yer göstericilik de... Tekstil fuarında robot kılığında robot dansı da ettim, kitap fuarında stand üzerinde figür de attırdım.



‘Halim içler acısıydı’



- Les Miserables’ın (Sefiller) denemelerine Javert çalışıp gitmiştim. İki gün kapıda yattım, sonunda ‘Anlamıyor musun kardeşim, istemiyoruz!’ deyip kapıdan kovdular.

- Meslek değiştirmeye karar vermiştim. Aşçılık ve masaj terapi okullarına falan bakınmaya başladım... Tam o sırada Türkiye’den teklif geldi. Bir de param bitmiş, zil gibiyim. Aslan Kral müzikalinin arasında içki dağıtıyordum, içler acısıydı halim.



'İşim iptal oldu'



- Türkiye’den gelen teklif, üç aylık bir projeydi. Uçaktan indim. Köprüden geçerken denize baktım, sanki bir anahtar geldi, göğüs kafesimi açtı, içeriden yukarıya bir sürü güvercin uçtu. Pazartesi günkü toplantıda işin olmayacağını söylediler; "dönüş biletini de aldık, merak etme" dediler. "Bir hafta o bilet sizde dursun, ben takılayım, özlemişim zaten" demiştim. Biletim hâlâ onlarda duruyor.



'Muhteşem Yüzyıl' İtalya’yı da fethetti!



Yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği Muhteşem Yüzyıl, dünyanın 45 ülkesinin ardından İtalya’ya satıldı. Dünyada 204 milyon kişi tarafından izlenen dizinin İtalya’ya satışıyla ilgili Global Agency’ın CEO’su İzzet Pinto “Batı Avrupa’nın kapısını araladık” dedi. Dizinin Meksika’ya da satılmak üzere olduğu öğrenildi.