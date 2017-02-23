Halisdemir'e son kurşunu sıkan asker: Tabur komutanının emriyle karanlığa doğru iki el ateş ettim, üzgünüm

Darbeci general Semih Terzi'yi vuran Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Halisdemir'e son iki kurşunu sıkan sanık Mihrali Atmaca ilk kez konuştu. Atmaca, "Tabur komutanı Fatih Şahin'in emriyle karanlığa doğru iki el ateş ettim. Halisdemir olduğunu bilmiyordum, çok üzgünüm" dedi.

Atmaca, şunları anlattı:

"Özel Kuvvetler ağaçlık bir yer. 'Biz buraya niye geldik' diye bir kuşkum oldu. Helikopterden indik ve yürümeye başladık. Ben, Semih Terzi'nin 1-1,5 metre önünde yürüyordum. Karargah binasına 10-15 metre kala arkamdan silah sesi duydum. 'Ah' diye biri bağırdı, sesinden bu kişinin Semih Terzi olduğunu anladım. Bunun üzerine silahımı elime aldım, güvenli bir yere sığındım. Etrafa baktım, karanlıkta bir şey görmedim. Daha sonra silahımdaki gece görüş dürbününü açtım. Yine bir şey görünmüyordu. Tabur komutanı 'ateş baskısı oluşturun' deyince, ateşin geldiği istikamete doğru ateş edildi."

"Ambulansı göndermeye yönelik bir şey demedim"

Bu ateş sırasında vurulan kişinin (Ömer Halisdemir) karargahın önüne getirildiğini ifade eden Atmaca, "Bana, Tabur Komutanı Binbaşı Fatih Şahin tarafından, karargahın önünde yatan kişiyi etkisiz hale getirme emri verildi. Ben de yerde yatan kişiye hedef gözetmeden iki el ateş ettim." dedi.

Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu'nun, "Ambulans görevlilerinin olay yerinde bulunduğunu" hatırlatması üzerine, Atmaca, "Ben ambulansı gördüm. Ambulansı göndermeye yönelik hiçbir şey söylemedim." karşılığını verdi.

Ademoğlu'nun, "İddianamede, Halisdemir'in nabzının hafif olduğunun belirtilmesine rağmen ateş ettiğiniz söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Atmaca, "Ben o konuşmayı hiç duymadım." dedi.

"Keşke ateş etmeseydin komutanım, o haini konuştursaydık gibi bir şey diyen oldu mu?" sorusuna, Atmaca, "Duymadım" yanıtını verdi.

Binbaşı Fatih Şahin'in, gece saatlerinde kendisine "Ben gidiyorum, emir komuta sende" dediğini aktaran Atmaca, Şahin'in bir helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığından ayrıldığını, buna çok sinirlendiğini kaydetti.

Astsubayın darbeci generali vurduğu an

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı.

Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanık, geniş güvenlik önlemleri altında jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık avukatları ile şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir ile ÖKK'da olay gecesi darbeciler tarafından yaralanan İsmail Oğuz da müşteki olarak yer aldı.

"Karanlığa doğru iki el ateş ettim"

Ömer Halisdemir'e yerdeyken ateş edip şehit eden kişi olan Mihral Atmaca ilk kez ifade verdi. Suçlamaları reddeden Atmaca şunları söyledi:

"Darbeci, isyancı teröristlere karşı durduğumuzu düşünüyorduk. Ömer Halisdemir olduğunu bilmiyorduk. Talimatı Fatih Şahin verdi, ben de uyguladım. Çok üzgünüm. Uçağa bindik Ankara'da küçük bir grubun darbe girşimi içinde olduğu söylendi. İndiğimizde bize saldırı olabilir, çatışma yaşanabilir dendi. Özel Kuvvetleri darbecilerden kurtacağımız talimatı verildi. Helikopterle üsse indikten sonra silah sesi duyduk, bir ah sesi geldi. Onun Semih Terzi'den geldiğini anladım. Tabur komutanı Fatih Şahin yoğun ateş talimatı verdi. Sağ tarafa doğru ateş ettik. O sırada bir kişi karanlığın içinde askerler tarafından götürüldü. Fatih Şahin onu etkisiz hale getirin dedi. Karanlığa doğru iki el ateş ettim. Ömer Halisdemir olduğunu bilmiyordum. Çok üzgünüm."

Ne kadar ceza isteniyor?

Davanın sanıkları arasında Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca bulunuyor.

Sanıklardan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.