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Yaşam

Halis Toprak bulundu

Polis, Halis Toprak'ı tedavi için gittiği özel hastanede buldu

27 Mayıs 2014 15:01

İşadamı Halis Toprak'ın kızı Aynur Doğan'ın babasının kayıp olduğu ve hayatından endişe ettiği yönündeki polise başvurusu üzerine harekete geçen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri işadamını özel bir hastanede buldu.

Diyarbakırlı İşadamı Halis Toprak'ın kızı Aynur Doğan'ın 15 gün önce polise babasının kardeşi Ahmet Toprak tarafından yanından alınarak hastaneye diye götürdüğünü bu saatten sonra kendisinden haber alamadığı için polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Aynur Doğan, Ahmet Toprak ile babasının yardımcıları E.Ü., S.K. ve Z.K.’den şikâyetçi olmuştu.

Savcılık, yapılan şikâyet üzerine olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri başvurudan bir gün sonra Halis Toprak'ı tedavi için gittiği özel hastanede buldu. Yatarak tedavisine devam edilen Toprak ile görüşen polis ekipleri tutanakla durumu savcılğa bildirdi. İşadamı Halis Toprak kendi rızası ile tedavisinin yapıldığı hastaneye geldiğini beyan ettiği öğrenildi.

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