Halis Toprak için 'kayıp' başvurusu!

İşadamı Halis Toprak’ın 10 çocuğundan biri olan Aynur Toprak, babasından haber alamadığı ve hayatından endişe ettiğini belirterek karakola başvurdu.

Habertürk'ten Serdar Kulksız'ın haberine göre; kardeşi Ahmet Toprak’ın, babaları Halis Toprak’ı yanından alarak ambulans ile özel bir hastaneye götürdüğünü öne süren Aynur Toprak, babasının bir gün özel hastanede kaldığını, o günden beri kendisinden haber alamadığını iddia etti.

Kardeşini aradığında ulaşamadığını ve telefonlarına cevap verilmediğini belirten Toprak, babasının hayatından endişe ettiğini öne sürdü.

Aynur Toprak, babasını “Hastaneye götüreceğim” diyerek yanından alan kardeşi Ahmet Toprak ile babasının yardımcıları E.Ü., S.K. ve Z.K.’den şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Savcılık, yapılan şikâyet üzerine olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Aynur Toprak, ayrıca kız kardeşi Aysel Duruk Toprak ile birlikte babalarının vesayet altına alınması talebiyle dava açtı.