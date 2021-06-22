Halil Sezai, sosyal medyadan kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu: Kamuoyuna karşı rencide ediliyorum

Tuzla'da 67 yaşındaki Hüseyin Merç'i darp ettiği gerekçesi ile 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, sosyal medyada kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, Halil Sezai, hakkında edilen hakaretler ile şikayet dilekçesine ek olarak gözaltına alındığı sırada polislerle birlikte çekilen fotoğrafını sundu.

Dilekçede fotoğrafın üzerine yorum yapan kişilerin ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade eden şarkıcı, Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarıyla kamuoyuna karşı rencide edildiğini belirtti ve sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Halil Sezai'nin şikayeti üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 67 yaşındaki komşusunu darp etmekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, 45 gün cezaevinde kaldı.

"Ben kimseyi katletmedim"

41 yaşındaki şarkıcı, komşusu Hüseyin Meriç ile yaşadığı darp olayına ilişkin kamuoyundaki tepkilere yönelik açıklamalar yapmış şunları söylemişti:

"Kendim de sütten çıkmış ak kaşık değilim, normalinde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bu kadar da bir insan linç edilemez. Her ne kadar fiziksek şiddet suçsa, psikolojik şiddet de suç sayılmalı. Birinin sizin karşınızda aylardır küfrettiğini ve sözlü taciz ettiğini düşünün. Sürekli yüksek sesli tacizler ve küfürler duyduğunuzu düşünün. Empati yapın. Üzülüyorum ama kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim."