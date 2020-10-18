Halil Sezai: Sırtımdaki dövmeyi incelemenizi rica ediyorum

Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 13 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle 30 Ekim'de hâkim karşısına çıkacak olan Halil Sezai, "Bu bir itibar suikastıdır" başlıklı açıklamasında "Her ne kadar böyle bir ispatta bulunmak durumunda kalmayı gururuma yediremesem de, sırtımdaki dövmeyi incelemenizi rica ediyorum. Kurumuş bir ağaçta açmış tek bir yeşil yaprak var. Ne yazıyor üstünde? Sevgiler" diye yazdı.

İstanbul Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilen şarkıcı Halil Sezai sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Paylaşımında "sırtımdaki dövmeyi incelemenizi rica ediyorum" sözü dikkat çeken Sezai, "Kurumuş bir ağaçta açmış tek bir yeşil yaprak var. Ne yazıyor üstünde?" diye sordu. Ünlü şarkıcı "Beni ezan ve inancım yüzünden yargılama, linç etmeye kalkışılmasını kaldıramıyorum" dedi. Sezai'nin, komşusunu darp ettiği sırada "Ezan mı okuyorsun lan sen" dediği iddia edilmiş, Sezai'nin söylediği iddia edilen söz tartışma yaratmıştı.

TIKLAYIN - Halil Sezai: Bu bir itibar suikastıdır

Sezai, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda verdiği ifadenin ardından ortaya ezan tartışmaları çıkmıştı. Sezai şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım."