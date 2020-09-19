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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu'ndan açıklama: Abimin yaptığı yanlış ama o adam da masum sayılmaz

19 Eylül 2020 17:05

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu, “Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz” dedi.

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