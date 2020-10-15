Halil Sezai'nin avukatları: Tahliyesini bekliyoruz

Masumiyet karinesi uyarınca özgürlüğün sınırlandırılmasına yol açan tedbirlerin yaptırıma dönüşmemesini gerektirir. Dolayısıyla tutuklamaya, hükümden önce bir cezalandırma aracı olarak başvurulmamalıdır.

Şikayetçi tarafça medyada algı yaratılmak amacıyla montajlanmış, kesilmiş ve sesi kısılmış görüntüler servis edilmiş olup yargı makamları baskı altına alınmakta istenmiştir. Maddi gerçeği olduğu gibi yansıtmaktan uzak olan bu görüntülerde dahi şikâyetçiye herhangi bir silahla vurduğu görülmemekte iken aksi yöndeki savcılık iddianamesi tamamen çökmüştür.

Ünlü şarkıcı Halik Sezai’nin işlemediği bir suç sebep gösterilerek tutukluluk halinin devam etmesinin kabulü mümkün olmayıp mahkemece ivedilikle tahliye kararı verilmelidir."

Ne olmuştu?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai , 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı

Sezai'nin darp ettiği belirtilen komşusu Hüseyin Meriç'in dünkü açıklamasının ardından Halil Sezai de Twitter hesabından ilk açıklamayı yapmıştı.

Halil Sezai de, "Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok... Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandır anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize" ifadelerini kullanmıştı.