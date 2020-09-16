Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adamın oğlu konuştu

İstanbul Tuzla'da şarkıcı Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu olayla ilgili olarak, "Burnunda kırık var büyük ihtimal kanıyor sürekli. Adli tıpa gitti orada raporunu da aldı. Tekrar doktoruna gidecek. Ağrısı, sızısı var" dedi. Halil Sezai de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Sezai, "Savunacak da bir tarafım yok. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi. Ama işte..." ifadelerini kullandı.

Tuzla'da şarkıcı Halil Sezai sokakta çekim yaparken mahalle sakini Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış, Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Meriç'in oğlu basın mensuplarına konuştu.

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Hüseyin Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Ayrıca Meriç'in evine Aile ve Sağlık Bakanlığından bir ekip geldi ve Hüseyin Meriç ile görüştü. Yaşanan olayın ardından Hüseyin Meriç'in oğlu kapıda bekleyen basın mensuplarına konuştu. Meriç konuşmasında, "Burnunda kırık var büyük ihtimal kanıyor sürekli. Adli tıpa gitti orada raporunu da aldı. Tekrar doktoruna gidecek. Ağrısı, sızısı var" dedi.

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