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Halil Sezai ile Zehra Kaya evlendikten 15 gün sonra boşandı

Halil Sezai'nin gizli evlilik yaptığı ortaya çıkmıştı

18 Eylül 2015 13:35

Halil Sezai’nin kız arkadaşı Zehra Kaya ile geçen ay gizlice evlendiği, ancak anlaşamayan çiftin 15 gün sonra boşandığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Bir süredir ilişki yaşayan Halil Sezai ile bir enerji şirketinde yönetici asistanı olan Zehra Kaya, geçen ay Bodrum tatilinde evlenme kararı aldı. Nikâh, 23 Ağustos’ta Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde kıyıldı. Çiftin aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende, nikâh şahitliklerini oyuncu Gürkan Uygun ile eşi Şebnem Uygun yaptı. 

Sezai ve Kaya, balayına şahitleriyle birlikte çıktı. Balayı adresi de yine Bodrum oldu. Ancak Sezai ile Kaya’nın mutluluğu çok kısa sürdü. Çift, nikahın ardından anlaşmazlıklar baş gösterince aynı hızla ayrılmaya karar verdi. Sezai’nin yapımcısı Ahmet Çelenk, evliliğin sadece 15 gün sürdüğünü, tarafların anlaşmalı olarak tek celsede boşandığını söyledi. 

 

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