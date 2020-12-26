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Halil Sezai, 4 yıldır birlikte olduğu Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı

26 Aralık 2020 16:52

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti.

41 yaşındaki Halil Sezai, önceki gün dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli’yle fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaştı.

Sezai, paylaşımına, "Kalbim... Atıyorsa... Varsa bir anlamı... Nefes almamın... Sen varsın diye... Yoksa... Geri kalan her şey... Boş..." yazdı.

 

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