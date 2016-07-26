Halil İnalcık, Erdoğan'ın talimatıyla Fatih Camisi haziresine defnedilecek

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tükiye’nin yetiştirdiği en büyük tarihçilerden olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın cenazesi, Bakanlar Kurulu kararıyla, perşembe günü Fatih Camisi haziresine defnedilecek.

Prof. Dr. Halil İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık, babasının cenazesinin Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceğini duyurduklarını ancak konuyla ilgili bir değişikliğin söz konusu olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla babasının cenazesinin Fatih Camisi haziresinde defnedilmesi konusunda kendisinin Başbakanlık tarafından bilgilendirildiğini dile getiren İnalcık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla, Fatih Camisi haziresinde bir yer ayarlanmış ve orada toprağa vermeye karar verdik, biz de bunu uygun gördük. Babama da yakışan bir yer olacağını düşündük." dedi.

İnalcık, babasının cenaze namazının ise Şakirin Camisi'nde kılınacağını ifade etti.

Haziredeki türbeler

Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi

Gülbahar Hatun (Hatuniyye) Türbesi

Gazi Osman Paşa ve Türbesi

Dino-zâde Âbidin Paşa Türbesi

Nakşidil Valide Sultan Türbesi

Gülustû Sultan Türbesi

Haziredeki kabirler

Abdurrahman Nureddin Paşa (1833-1912)

Ahmed Amiş Efendi (1808-1920)

Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895)

Ali Emîrî Efendi (1857-1924)

Sâmi Efendi (1838-1912)

Mehmed Es’âd Yesârî Efendi (?-1798)

Hattat Mehmed Es'ad Yesari Efendi ve oğlu Mustafa İzzet Efendi kabri

Hattat Mehmed Es'ad Yesari Efendi ve oğlu Mustafa İzzet Efendi kabri

Mustafa Hâkî Tokâdî Efendi (? -1920)

Mustafa İzzet Efendi (1770?-1849)

Mustafa Nâilî Paşa (1798-1871)

Ömer Hilmi Efendi (1843-1889)

Seyyîd Mardinî Yusuf Sıdkî Efendi (1816-1903)

Haziredeki diğer kabirlerden bazıları

Edebiyatçı Ahmed Midhat Efendi (1844-1912), Vezir Ahmed Nazîf Paşa (1841-1905), Meşâyıhdan Ahmed Tâhir Memiş Marâşî Efendi (?-1954), Edîb Alî Nûsret Bey (1874-1912), Şeyhü’l-islâm Amasyavî Seyyîd Halîl Efendi (1804-1880), Şeyhü’l-islam Dağıstanlı Ömer Hulûsî Efendi (1857- ?), Vali Edîb Paşa (1847-1904), Maârif Nâzırı Emrullah Efendi (1858-1914), Sadrâzam Gazi Ahmed Muhtar Paşa (1839-1918), Mirliva Gazi Mehmed Zekeriyya Paşa (?-1879), Âlim Hacı Mehmed Emin Efendi (? -1901), Ferik Hacı Hüseyin Rıfkî Paşa (?-1911), Müderris Hâfız Ahmed Şâkir Efendi (?-1897), Âlim Hoca İshak Efendi (1803-1891), Nâzır İbrahim Râsih Paşa (1851-1906) Ferik İsmail Hakkî Paşa (1835-1889), Müşir Mahmud Mesud Paşa (1820-1890), Âlim Manastırlı İsmail Hakkî Efendi (1856-1911) Vâli-Adliye Nâzırı Mehmed Âkif Paşa (1822-1893), Dersiâm Mehmed Hamdî Efendi (?-?), Vâli Mehmed İzzet Paşa (1824/25-1890), Mehmed Nazif Paşa (?-1894), Rusûmât Emîni Mehmed Ra’if Paşa (1836-1911), Hâriciye Nâzırı Mehmed Râşid Paşa (1824-1876), Şeyhü’l-islâm Mehmed Refik Efendi (1813-1872), Müşir Mehmed Şâkir Paşa (1847-1905) , Vezîr Mehmed Şevket Paşa (1824-1890), Askerî Müfettiş Mehmed Tevfîk Paşa (1855-1915), General Pertev Demirhan (1871-1964), Matematikçi Sâlih Zeki Bey (1864-1921), Şûra-yı Devlet Âzası Sâmîpaşa-zâde Necîb Paşa (1855-1883), Meşâyıhdan Hasan Hamdi Efendi (?-1904), Şehbenderzâde Ahmed Hilmi Efendi (?-1913), Harbiye Nâzırı Şevket Turgut Paşa (?-1924), Topçu Ali Rıza Paşa (1854-1921), Vezîr Velîyüddîn Paşa (?-1891)