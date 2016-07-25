‘Tarihçilerin kutbu’ Prof. Halil İnalcık hayatını kaybetti

‘Tarihçilerin kutbu’ olarak bilinen Prof. Halil İnalcık, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Güven hastanesinde 100 yaşında vefat etti. Eserleri onlarca dile çevrilen, "dünyanın en büyük Osmanist'i" olarak kabul edilen İnalcık; özellikle Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerine önemli çalışmalar yaptı.

Galeri: Bir ömrü çalışmakla geçirmiş, 1 asırlık tarihçi…

İnalcık, Osmanlı Devleti'nin de, yaygın olarak bilinen ve ders kitaplarında öğretilenin aksine, 1299'da Söğüt'te değil, Koyunhisar (Bafeus) muharebesinden sonra 1302'de Yalova yakınlarında kurulduğunu ortaya koymuştu.

İnalcık'ın son kitabı üzerine: Osmanlı Tarihinde İslâmiyet ve Devlet; umudu kesme yurdundan...

Halil İnalcık kimdir?

Eylül 1916’da İstanbul’da doğdu. Kırım göçmenidir. Çocukluğu savaş yıllarında geçti.

İlk tahsilini Ankara Gazi Mektebi'nde yaptı. Orta öğretimine bir yıl Sivas Muallim Mektebi'nde devam etti. Orta tahsilini 1931'de Ankara'da Gazi Muallim Mektebi'nde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilk öğrencilerindendi. Yakınçağ Bölümü'nde, doktorasını da tamamladıktan sonra, 1942-1972 yılları arasında öğretim üyeliği yaptı, Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü'ne Osmanlı tarihi dersleri verdi. 1993'te Bilkent Üniversitesi'ne geçti. Bir çok Osmanlı tarihçisinin hocalığını yaptı.

Uluslararası yayınevlerinden çok sayıda kitap yayımladı. Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterildi.

Başlıca Eserleri şunlar:

The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London, 1973

Studies in Ottoman social and economic history, London, 1985

The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire, Bloomington, 1993

Süleyman the second and his time, Istanbul, 1993

An Economic and Social History of the Ottoman Empire (Donald Quataert ile birlikte), Cambridge, 1994

From empire to republic: essays on Ottoman and Turkish social history, Istanbul, 1995

Sources and studies on the Ottoman Black Sea, Cambridge, 1995

History of Humanity (editor, Peter Burke ile birlikte), 1999

Ottoman Civilization (Gunsel Renda ile birlikte), Ankara, 2003

Essays in Ottoman History, Eren Yayıncılık

Makaleler 1: Doğu Batı, Doğu Batı Yayınları, 2005

Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar, Ankara, 1954

Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren Yayıncılık, 2000

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 1 /1300-1600, Eren Yayıncılık, Prof. Dr. Donald Quataert ile, 2001

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 2 / 1600-1914, Eren Yayıncılık, 2004

Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık

Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, 2003

Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren Yayıncılık

ABD Tarihi, Allan Nevins/Henry Steele Commager (çeviri) Doğu Batı Yayınları, 2005

Şair ve Patron, Doğu Batı Yayınları, 2003

Balkanlar (Prof. Dr. Erol Manisalı ile)

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınınları (1.Baskı: Temmuz 2007 - 2.Baskı: Aralık 2007)

Devlet-i Aliyye (1.Baskı: 2009)

Kuruluş - Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak

Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (Mehmet Seyitdanlıoğlu ile birlikte) İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

OSMANLILAR, Fütühat ve Avrupa İle İlişkiler

Has-Bağçede 'Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutripler, İş Bankası Kültür Yayınları (2011)

Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı

Osmanlılar (2010)

Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı (2011)

Rönesans Avrupası Türkiye'nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İş Bankası Kültür Yayınları (2011)

Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınları (2013)

Devlet-i 'Aliyye: Tagayyür ve Fesad, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar II, İş Bankası Kültür Yayınları (2014)