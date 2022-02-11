Halil Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş, Ankara'da toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda Halil Falyalı ile birlikte öldürülen şoför Murat Demirtaş (37) Ankara'da toprağa verildi.

Girne Çatalköy'de 8 Şubat'ta aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetti.

8 yıldır Kıbrıs'ta yaşayan 2 çocuk babası Murat Demirtaş'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi. Demirtaş için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Demirtaş'ın ailesi ile yakınları katıldı. Demirtaş'ın annesi, oğlunun tabutuna sarılıp, "Oğlumu yıllardır göremiyorum" diyerek, gözyaşı döktü. Demirtaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Ne olmuştu?

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca dün evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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