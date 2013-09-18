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Kültür-Sanat

Haliç'te 'Marilyn Monroe' adlı heykel vandalların hedefi oldu

ArtInternational kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sergilenen Richard Hudson’un 'Marilyn Monroe' adlı heykeli vandalların saldırısına uğradı

18 Eylül 2013 18:04

Haliç Kongre Merkezi’nde, geçen pazar günü kapılarını açan ve büyük bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaşan ArtInternational Sanat Fuarı'nın girişine yerleştirilen Marilyn Monroe adlı heykeli büyük bir saygısızlığa uğradı.

Ünlü İngiliz heykeltraş Richard Hudson’un, Haliç kıyısında konumlandırılan heykeli 3.6 metre boyundaki heykeline idrar yapıldığı ortaya çıktı.

Milliyet’ten Songül Hatısaru’nun haberine göre, yansımalı çelik heykelin yanında duran tabelada Richard Hudson’ın soyadı karalanıp onun yerine Almanca harflerle, “o.çocuğu” yazıldığı görüldü.

Richard Hudson, yerdeki ve heykelin üstündeki lekeleri gösterip, “Sanırım bunu yapan heykele idrarını yapmış aynı zamanda” dedi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Richard Hudson “Eserim saygısızlığa uğradı, çok üzüldüm” dedi.

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