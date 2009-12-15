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Yaşam

Haliç'e yeni köprü

İstanbul Metrosunun Haliç geçişi için yapılacak köprünün çelik kazıkları, önümüzdeki hafta çakılmaya başlayacak.

15 Aralık 2009 02:00

T24 - İstanbul Metrosunun Haliç geçişi için yapılacak köprünün çelik kazıkları, önümüzdeki hafta çakılmaya başlayacak.





İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Metrosunun en önemli geçiş güzergahlarından Haliç metro geçiş köprüsü inşaatında kullanılmak üzere Portekiz'de imal ettirilen ve “Normed” isimli gemiyle Haliç'e getirilen platform ve 13 parçadan oluşan çelik boru kazıklar, suya indirilmeye başlandı.

Köprünün su içinde ayaklarını oluşturacak çelik kazıklar, Beyoğlu yakası sahiline yüzdürülerek muhafazaya alındı. Çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanması planlanıyor.




Köprü ayaklarının temel elemanlarını oluşturacak kazıklar, 4'lü, 5'li ve 9'lu gruplar halinde çakılacak. Köprü ayakları, bu çelik borular üzerine inşa edilecek. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra önümüzdeki hafta kazık çakma işlemlerine geçilecek.

Şubat ayında tamamlanacak sevkıyattan sonra köprü inşaatı kademeli olarak başlayacak.

İstanbul Metrosu, inşa edilen köprüyle Unkapanı'na ulaşacak ve oradan kazısı tamamlanmış tünelle Şehzadebaşı, Aksaray istikametinden Yenikapı'ya ulaşarak burada Marmaray ile entegre olacak ve böylece Kartal-Kadıköy hattına da bağlanacak.

Beyoğlu bölgesinde ise Şişhane-Taksim-Hacıosman hattına bağlanacak olan metro hattı, daha sonra da Havalimanı-Olimpiyatköy-Başakşehir hattı ile entegre olacak.


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