Haliç'e, Boğaz suyu bugün veriliyor

İstanbul Boğazı’nın temiz ve oksijenli deniz suyu bugün Haliç’e kavuşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 3.5 yıllık çalışmasıyla İstanbul Boğazı’ndan 2 bin 200 milimetre çapındaki dev borularla günde 260 bin metreküp su Haliç’e taşınacak.

Testi biten projenin açılışı bugün saat 14.00’te Başbakan Erdoğan’ın katılımıyla Kağıthane’de gerçekleştirilecek.

Haliç suyunun yenilenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlayacak projede, deniz suyu Sarıyer Çayırbaşı’ndan alınarak, 5 kilometrelik tünelle Ayazağa’ya ulaştırıldı. Burada yüzeye çıkan boğaz suyu, 23 metre terfi ettirilerek Kağıthane Deresi’ne aktarıldı. Deniz suyu 9 Kilometrelik dere yolculuğu sonrası Haliç’e ulaştı.

Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde, temizleme projesi kapsamında Haliç’ten Alibeyköy Taşocağı çukurlarına dev borular döşetti.

Haliç’in dibinden pompalanan 5 milyon metreküp çamur, çukurları doldurdu. Çamurla dolan 180 bin metrekare, yeşil alana dönüştürüldü. Çalışmalar sonrasında birçok balık türünün yeniden yaşamaya başladığı Haliç’teki bu proje, Dünya Büyükşehir Belediyeler Birliği’nin verdiği “Metropolis” ödüllerinde birinci oldu.



104 yıl öncesine dönüyor



1722’de yazlık saray olarak 1’inci Sadabad Sarayı Kağıthane deresi kenarına yapıldı. Saray bünyesinde dere üzerine Cedvel-i Sim isimli kanal, iki havuz, seyir kameriyeleri ve fotoğraftaki iki çağlayan kaskad da inşa edilmişti. Bugünkü açılış da aynı yerde yapılacak.



Haliç’e 758 milyon dolar harcandı



* Sarıyer’den alınan deniz suyunun, tünel ve terfi merkezleri ile Haliç’e ulaştırılması projesi 44 milyon liraya mol oldu. Haliç’i temizlemek için bugüne kadar toplam 758 milyon dolar harcandı.

* Ayazağa ile Sarıyer Çayırbaşı arasındaki 5 kilometre uzunluğunda 2.2 metre çapında tünel yapıldı. Deniz suyu 21 metre derinlikten Ayazağa Deresi’ne pompa ile aktarılacak ve günde 260 bin metreküp suyu Haliç’e aktaracak. Haliç Çevre Koruma Projesi’nin son etabının maliyeti ise 434 milyon TL.

* Islah çalışmaları başlatıldığında, suyun derinliği 50 santime kadar düşmüştü. Kirlilik yüzünden sandallar ilerlemiyordu.

* Haliç Çevre Koruma Projesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde yani 1995’te başlatıldı.

* İlk olarak Haliç kıyısındaki sanayi tesisleri kaldırıldı. Haliç’in her iki yakasındaki atıksu toplama kollektör ve tünelleri yapıldı.

* Haliç dibinden, koku yapan 5 milyon metreküp çamur çıkartıldı. Çamurun depolandığı 180 bin metrekarelik alanda Disneyland benzeri bir tema park kuruluyor.

* Kirlilik sebebiyle durmuş olan deniz taşımacılığı yeniden başladı. Çamur içine batmış Feshane restore edilerek hizmete sunuldu. Bahariye Mevlevihanesi restore edildi. Tarihi Rami Kışlası restore ediliyor.

* Kentsel SİT alanı ilan edilen Sadabad mesire alanındaki yaklaşık 10 tarihi yapı yeniden canlandırılacak.