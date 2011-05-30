-HALİÇ ÜZERİNDE IŞIK, SU, SES, LAZER GÖSTERİSİ İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - İstanbul'un fethinin 558. yıl dönümü, Haliç üzerinde ışık, su, ses, lazer ve görüntü teknikleri kullanılarak hazırlanan gösteriyle kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kutlama öncesinde yaptığı konuşmada, fethin dünya tarihindeki önemine işaret ederek ''İnsanoğlunun karanlık çağdan aydınlık çağa geçişini hazırlayan fethin yansımalarıyla birlikte dünya yeni bir düzene doğru girdi'' dedi. İnsanoğlunun fetihten önce şatolar ve kale şehirlerden yönetildiğini anlatan Topbaş, fetihten sonra tüm insanlığın yeni bir yönetim anlayışıyla karşılaştığını belirtti. Topbaş, Fatih Sultan Mehmet'in fetihten iki gün sonra askerlerin sokakta dolaşmalarını yasakladığını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Daha sonra Hızır Çelebi'yi belediye başkanı olarak atadı. İstanbul'daki tüm insanlara yaşamlarında özgür olduklarını ilan etti ve güvence verdi. İşte bu, dünyada yeni bir anlayışın yansımasıydı. Sadece militarist bir hareket veya bir şehrin fethi değildi. İstanbul, geride bıraktığımız beş buçuk asırda dünyaya barışı ve kardeşliği haykırmakta. Asırlardan beri Türk yurdu olan bu kent, farklı din veya kültürlerden insanların beraber yaşayabileceğinin örneklerini göstermekte. Dünyanın İstanbul'dan alacağı çok şey var. Bu güzelliklerin yansıdığı, kıtaların buluştuğu ve denizler üzerine kurulmuş güzel İstanbul, Osmanlı'yla beraber Türk kültürünün adeta yansıması oldu. Doğu Roma'nın Bizans'ın eserlerini onardı ve onların üzerine değerli Türk eserlerini koydu. Biz yerel yöneticiler olarak, halkımızla beraber aynı duyguları paylaşarak, ecdattan aldığımız ilhamla geleceğe beraber yürümekteyiz. İstanbul 14 milyonluk büyük bir aile ve arzu ediyoruz ki her bir ferdi mutlu olsun. İsteğimiz, şu anda dünyada bütün şehirlerin yarıştığı bir dönemde İstanbul'u bu yarışın başına koymak ve gelecekte çocuklarımızın gururla yaşadığı bir İstanbul inşa etmektir.'' Topbaş, Topkapı Şehir Parkı'nda kurulan Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne de değinerek, bu müzenin dünyanın en gelişmiş ve en ileri teknolojisine sahip müzesi olduğunu belirtti. Ziyaretçilerin müzeyi gezerken adeta tarihi yaşadıklarını dile getiren Topbaş, yılda 1 milyona yakın kişinin müzeyi ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. Gösteriler için Balat sahilinde özel bir platform oluşturuldu. Yaklaşık 1 saat süren kutlamaları, Haliç sahilini dolduran binlerce İstanbullu, ellerinde Türk bayraklarıyla izledi. Kutlama, Avrupa'nın en büyük gösterilerinden biri olan ses ve su gösterisiyle başladı. Ardından sudan oluşturulan perdede, İstanbul'un fethinin anlatıldığı ''İstanbul Fetih Filmi'' gösterildi. Haliç üzerine kurulan platformda da Genelkurmay Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Mehteran Bölüğü konser verdi. Finalde, binlerce havai fişeğin kullanıldığı ışık, su, ses, lazer ve havai fişek gösterisi İstanbulluları büyüledi. Fetih kutlamalarına AK Parti İStanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'nun yanı sıra çok sayıda davetli ve İstanbullu katıldı.