Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası ilk konserini gerçekleştirdi

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA) - Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Orkestra Şefi Prof. Dr. Saim Akçıl yönetiminde kurulan Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası\'nın tanıtım konseri gerçekleştirildi.

Grand Pera Büyük Salon’da dün gece düzenlenen etkinliğe akademi ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Şef Prof. Saim Akçıl yönetiminde 15 değerli sanatçıdan oluşan Oda Orkestrası, yaklaşık 200 seçkin konuğa klasik müzik dolu dakikalar yaşattı.

\"BİZİM İÇİN SANAT, ARABA YAPMAK KADAR ÖNEMLİ\"

Sanata ve kültüre çok önem verdiklerini belirten Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, \"Haliç Üniversitesi aslında vakıf üniversiteleri arasında ilk konservatuara sahip. Konservatuarda da üç farklı bölümü barındıran bir üniversiteyiz. Yani içerisinde hem Türk müziği, hem opera hem de tiyatro var. Dolayısıyla Haliç Üniversitesi içinde konservatuar en değerli bölümlerimizden bir tanesidir. Elbette temel bilimlerde, tıpta, mühendislik, mimarlıkta da varız, ama spor ve sanatta da varız. O yüzden sanat bölümümüzü çok önemsiyoruz. Bizim için aslında bir araba yapmak, robot üretmek ne kadar değerliyse bir sanat etkinliği gerçekleştirme de o kadar önemli. Çok önemli bir sanat camiasını bünyemizde barındırıyoruz. Bu hocalarımızla beraber Türkiye\'de sanata destek vermek ve Haliç Üniversitesi\'ni ortak mekân haline getirmek istiyoruz. O yüzden bu gece bizim için çok önemli. Oda Orkestramızın bu programı ile etkinliklerin ilkini başlatmış oluyoruz\" açıklamasında bulundu.

\"TÜRKİYE\'DEKİ ÖZEL ORKESTRA AÇIĞINI GÖRÜP HAREKETE GEÇTİM\"

Türkiye\'deki özel orkestra eksikliğini görüp, önemli oda orkestralarını kurmada öncülük ettiğini ifade eden Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası\'nın Şefi Prof. Saim Akçıl ise, \"Avrupa\'dan Türkiye\'ye döndüğüm zaman Türkiye\'deki özel orkestra eksikliğini gördüm. \'Niye benim memleketimde de özel orkestralar oluşmasın?\' diyerek harekete geçtim.O zamandan beri bu çabalarımı devam ettiriyorum. Şimdi de hocası olduğum Haliç Üniversitesi Konservatuarı\'nda bir oda orkestrası kurdum\" ifadelerini kullandı.

\"Biz bu orkestra ile aynı zamanda ulusal sazlarımızı da klasik müzik içerisine koyuyoruz. Geniş kitleye daha kolay ulaşacağımızı, onların kulaklarını çok sesli müziğe daha çabuk alıştıracağımızı düşünüyorum\" diyerek sözlerine devam eden Şef Prof. Saim Akçıl, \"Çünkü bir ut, bir kanuni bir senfoni orkestrasında dinlendiğinde çok sesliliğin de kabullenilmesi demektir. Dolayısıyla bir Vivaldi\'yi, Bach\'ı, Beethoven\'ı, Mozart\'ı da sevmeye başlayacaktır diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı’yla evleneceğini açıklayan şarkıcı Sinan Akçıl da babası Prof. Dr. Saim Akçıl\'ı izlemeye gelenler arasında yer aldı.

Haliç Üniversitesi, yıl içinde oda orkestrası konserlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.