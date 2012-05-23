Haliç Köprüsü bugüne kadar kaç kez esaslı onarımdan geçirildi?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a, “Haliç Köprüsü ne zaman kullanıma açıldı, bugüne kadar kaç kez esaslı onarımdan geçirildi” diye sordu.

TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Umut Oran’ın yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

-Haliç Köprüsü ne zaman kullanıma açıldı, bugüne kadar kaç kez esaslı onarımdan geçirildi?

-Haliç Köprüsünün bakım onarımı için son olarak ne zaman ihale açıldı, hangi şirket kaç liralık bir bedelle ihaleyi bu ihaleyi kazandı?

- Haliç Köprüsü son olarak ne zaman fiziki kontrolden geçirildi, bu kontrol sonucunda ilgili şirketin, kamu kurumunun hazırladığı rapor nedir, burada saptanan eksiklikler var mıdır, varsa nedir?

- 22 Mayıs 2012 tarihinde Haliç Köprüsünün takoz vidalarının kırılarak köprünün yolla bağlantısının kopması sonrasında meydana gelen 8 santimlik yükseltinin asfaltla kapatılarak trafiğin açılması mühendislik-mimarlık açısından uygun mudur? Ortaya çıkabilecek faciaların önlenmesi için ne tür kalıcı önlemler aldınız? Söz konusu şirketin çalışanı mühendisin siparişini verdiği 500 ton kapasiteli 2 kriko ne zaman satın alınarak köprüde kullanılacak?