Haliç Köprüsü bağlantı yerinden ayrıldı, trafiğe kapatıldı!

Haliç Köprüsü ile yolu aynı hizada tutan çelik mekanizmada meydana gelen arıza nedeniyle yol ve köprü arasında yükseklik farkı oluştu. Polis, Haliç Köprüsü orta yolu trafiğe kapatırken, ekiplere haber verildi.

Haliç Köprüsü'nü geçerken yolda oluşan yükseklik farkı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolda inceleme yaptı. Yapılan incelemede köprü ile yolu aynı hizada tutan çelik mekanizmanın vidalarının boşa çıktığı fark edildi. Yol, Okmeydanı-Mecidiyeköy istikametinde kapatılırken, trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Mecidiyeköy yönünün trafiğe kapatılması sonrasında E5 karayolu üzerindeki trafik yoğunluğu Ayvansaray'dan Atatürk Havalimanı kavşağına kadar uzamış durumda. Metrobüs seferlerinde ise herhangi bir aksama şu an için söz konusu değil.