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Japonlar Haliç için kriko istedi, Türkler asfalt dökerek köprüyü birleştirdi!

Bağlantı noktaları ayrılan Haliç Köprüsü'ndeki sorun giderildi, köprü trafiğe açıldı

22 Mayıs 2012 19:15

Haliç Köprüsü için Japon mühendisin talimatıyla 2 kriko siparişi verildi. Krikolar gelene kadar geçici çözüm için ise birbirinden ayrılan yol bölümüne asfalt dökülmesi kararlaştırıldı.

Haliç Köprüsünü'nün yol bağlantısında meydana gelen ayrılmayla ilgili Japon IHI firmasından bir mühendis incelemelerde bulundu. Köprününün yapımını ve aynı zamanda bakımını üstlenen firmanın Japon mühendisi yükseltiyi dikkatlice inceleyip fotoğraflar çekti. Japon mühendis ara ara telefonla da üstlerine bilgi verdi. Japon mühendisin talimatı üzerine taşeron firmanın her biri 500 ton kaldırabilen iki kriko siparişi verdiği öğrenildi. Krikoların köprünün iki ayağına takılıp aynı anda yükseltileceği ifade edildi. Krikolar gelmeden köprü üzerinde asfalt dökme çalışması başladı. Bu geciçi çözümün ardından köprünün trafiğe açılacağı belirtildi. Bir süre sonra da kalıcı çözüm için ayaklarda güçlendirme çalışması yapılacağı kaydedildi. 
 
Köprü üzerinde incelemeler sürerken Aydın Üniversite İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Kubilay Haliç Kaptan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaptan 2009 yılında yapılan güçlendirme çalışmalarının ardından köprününün yükünün arttığını ve yaşanan sıkıntının bundan kaynaklandığını öne sürdü. Kaptan, Haliç köprüsüne müdahale edecek bilgi birikiminde Türk mühendisleri olduğunu ancak hiç birinin aktif görevde bulunmadığını da aktardı.

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