Half-Life'a 19 sene sonra güncelleme geldi

Valve'un 19 sene önce piyasaya sürdüğü ve FPS oyunlarının ilklerinden sayılan Half-Life, Kasım 1998'den bu yana ilk defa güncellendi.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Counter-Strike gibi oyunların da çıkışına sebep olan Half-Life'ın yeni güncellemesi, 19 senelik oyunu günümüze göre optimize ediyor. Gelen bu yeni güncelleme, sadece oyuncular tarafından firmaya "Hata Raporu" olarak gönderilen raporlara göre hazırlandı.

İşte seneler sonra gelen Half-Life güncellemesi:

- Half-Life'ın consol sorunu düzeltildi.

- Consol'daki hatalı olarak bazı biçimlendirilmiş dizelerin çökme durumu düzeltildi.

- Custom olarak hazırlanan kusurlu BSP dosyası yüklenirken yaşanan çökme sorunu ortadan kaldırıldı.

- Custom Sticker ayarlarken yaşanılan çökme sorunu düzeltildi.

- Oyundaki silahları hızlı bir şekilde değiştirirken yaşanan çökme sorunu düzeltildi.

- SAV dosyaları düzenlendi.