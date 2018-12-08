Hale Caneroğlu: Başarı, ün, şöhret, takdir ve para geldi ama mutluluk gelmedi; kafamı duvarlara vurdum

Hayatını tamamen değiştiren ve oyunculuğu bırakan Hale Caneroğlu, oyuncu olmak için New York'a gittiğini ve hizmetçilikten köpek gezdirimciliğine kadar pek çok işte çalıştığını anlattı. Başarılı bir oyuncu olunca mutlu olacağına inandığını, Avrupa Yakası dizisiyle bu başarıyı yakaladığını söyleyen Caneroğlu, sonrası için, "Tam bir enkazdım. Başarı, ün, şöhret, takdir ve para geldi ama huzur ve mutluluk gelmedi. Panik ataklar, öfke, huzursuzluk… Kafamı duvarlara vurdum. 'Hani insanlar beni tanıyıp sevince ben de iyileşecektim' diye... Asıl sorunumun bu olmadığını anladım" dedi.

Sözcü'den Işıl Cimen'in sorularını yanıtlayan Caneroğlu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

New York bittikten sonra İstanbul mücadelem başladı. Biz Samsunluyuz, İstanbul’da ev yok. Yine param yok. Arkadaşlarımın salonunda yatıyorum. Tüm bu zorlukları çekiyorum. Neden? Çünkü ancak başarılı bir oyuncu olduğumda mutlu olacağıma inanıyorum.

Ve o oyuncu oldunuz… ‘Avrupa Yakası’ başladı ve dizi patlayınca biz de patladık. Üç ay içinde Türkiye’nin en sevilen, sayılan, ünlü genç yüzlerinden biri olmuştum. Sokakta yürüyemiyordum.

Tam bir enkazdım. Başarı, ün, şöhret, takdir ve para geldi ama huzur ve mutluluk gelmedi. Panik ataklar, öfke, huzursuzluk… Kafamı duvarlara vurdum. “Hani insanlar beni tanıyıp sevince ben de iyileşecektim” diye... Asıl sorunumun bu olmadığını anladım.

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‘Önce mutluluk, sonra başarı’ mottosunu benimsedim. Ve hayatımı buna adadım. Şimdi kitlelere kişisel gelişimi ve mutluluğu anlatıyorum. Değişip dönüşmeleri için onlara cesaret veriyorum. İnsanlara nasıl mutlu olacaklarını öğretmeye çalışıyorum.