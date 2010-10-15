-HALDUN TANER ÖYKÜ ÖDÜLÜ YEKTA KOPAN'IN İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - ''2010 Milliyet Haldun Taner Öykü Ödülü''ne, yazar Yekta Kopan layık görüldü. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Doğan Hızlan'ın başkanlığı ve Murat Özyaşar'ın yazmanlığında Semih Gümüş, Prof. Dr. Şara Sayın, Demet Taner ve Prof. Dr. Tahsin Yücel'den oluşan seçiciler kurulu, Kopan'ın Can Yayınlarından çıkan ''Bir de Baktım Yoksun'' adlı öykü kitabını, edebiyat ile oyunu buluşturması, bunu kendine özgü bir kurgu içinde ortaya çıkarması ve dile gösterdiği özen nedeniyle ödüle değer buldu. Kopan'a ödülü, 21 Ekimde Pera Müzesi'nde yapılacak törenle verilecek. ''Hayalet Gemi'' dergisindeki çalışmalarıyla tanınan Kopan'ın ilk kitabı ''Fildişi Karası'', 2000 yılında yayımlandı. Kopan, 2006'da İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali bünyesinde Tiyatro DOT tarafından sahnelenen ve bir Bülent Erkmen projesi olan ''İki Kişilik Bir Oyun''un metnini yazdı. Oyun Almanya, İtalya ve Hollanda'da sahnelendi. Kopan, Deutscher Taschenbuch Verlag tarafından yayımlanan seçkide bir öyküsüyle yer aldı. ''Daha Önce Tanışmış mıydık?'' adındaki e-kitabı, altkitap.com tarafından okura ulaştırılan Kopan'ın, 6 yaş öncesi için yazdığı ve Şilili ressam Alex Pelayo tarafından resimlenen çocuk kitabı ''Burun'', Marsık Yayıncılık tarafından 2009 yılında yayımlandı. ''Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri'' adlı eseri 2002 yılında Sait Faik Hikaye Armağanı'na, ''Karbon Kopya'' adlı kitabı Dünya Kitap 2007 Yılın Telif Kitabı Ödülü'ne değer görülen Kopan'ın ''Bir de Baktım Yoksun'' adlı öykü kitabı, 2010 Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü Ayşegül Çelik'in ''Kağıt Gemiler'' adlı yapıtıyla paylaştı.