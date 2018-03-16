Haldun Taner Müze Evi açıldı

İSTANBUL, (DHA) -KADIKÖY Belediyesi, tiyatro ve edebiyat dünyasının büyük ustası Haldun Taner’in 103’üncü yaş gününde Haldun Taner Müze Evi’ni açtı. Açılış törenine yazarın eşi Demet Taner, Gülriz Sururi, Metin Akpınar gibi dostları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Feneryolu Mahallesi’nde ikinci derece tarihi eser olan binanın restorasyonu yapılarak Müze Evi haline getirildi. Haldun Taner Müze Evi vatandaşların yoğun katılımıyla Kadıköy Faruk Ayanoğlu Caddesi’nde açıldı. Ünlü yazarın eşi Demet Taner tarafından bağışlanan Haldun Taner’e ait eşyalar, yaratımlarına dair belgeler, afişler, fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Haldun Taner Müze Evi’nde, yazarın eserlerinin sergileneceği, tiyatro dünyasına yeni eserler katılmasını sağlayacak kurs ve seminerlerin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği belirtildi.

Kadıköy Belediyesi Dans Okulu öğrencilerinin vals dansı ile başlayan açılış programında, yazarın eşi Demet Taner ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşma yaptı. Müze evinin açılışını Demet Taner, Gülriz Sururi, Metin Akpınar ve Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu gerçekleştirdi.

Haldun Taner’in Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydeden Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu, bu büyük ustanın gelecek nesillere taşınması için müze evini açtıklarını ifade etti. Nuhoğlu, “Tiyatro ve oyun yazarlığı ile ilgili alanlara destek vermek adına kurslar açmak ve onu tanıtmak için burayı kurduk. Onun deyişiyle, ‘Biz dinliyoruz, insanların mutlu olmasını sağlıyoruz\'. Burası insanları dinleyebileceğimiz ve onlarla ortaklaşa çalışmalar yapabileceğimiz bir alan olacak. Demet Hanım onun kişisel eşyalarını buraya bağışladı. Bu bizim için çok değerli” diye konuştu.

“HALDUN TANER HER ZAMAN ÇOK ÇALIŞAN, ÇOK DÜŞÜNEN VE ÇOK VEREN BİR İNSANDI”

Müze evini gezdikten sonra konuşan Demet Taner, Haldun Taner Müze Evi’nin açılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Taner, “Herkes geçici. Bu yüzden benim elimde ona ait olan özel eşyaların, fotoğrafların, resimlerin, yazılarının ve eserlerinin ilk baskılarının gelecek kuşaklara kalmasını istedim. Bunu gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum\" diye konuştu.

Taner, büyük yazarın evdeki yaşantısı ve nasıl bir yazar olduğu ile ilgili şunları söyledi:

“Sabah erkenden kalkardı. Tüm yazarlar için gözlem çok önemlidir; o da gözlemci bir insandı. Öğlene kadar çalışırdı ve öğleden sonra dışarı çıkardı. Yani öğleden sonra da sabahki işlerinin devamını getirirdi. Çünkü yazar sadece masa başında çalışmaz, dışarıdan da beslenir. Dışarıda görüp içine sindirebildiği şeyleri dağarcığına alır ve oradan yola çıkar. Haldun Taner her zaman çok çalışan, çok düşünen ve çok veren bir insandı.”

HALDUN TANER MÜZE EVİ’NDE GENÇ YAZARLAR ARŞİV KİTAPLIĞI KURULACAK

Taner Müze Evi\'nde, edebiyat ve tiyatro ile ilgili sergiler düzenlenecek; genç yazarlarla, tiyatro icra toplulukları bir araya gelecek, ayrıca Genç Yazarlar Arşiv Kitaplığı\'yla birlikte Müze Evi bünyesinde yeni ve yerli tiyatro oyunlarından oluşturulacak yeni bir de kitaplık kurulacak.

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