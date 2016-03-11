Haldun Dormen, Kenan Işık'ın yaşadığı durumunu anlattı

2 yıl önce saunadan çıktıktan sonra düşüp beyin kanaması geçiren ve o günden bu yana komada olan Kenan Işık'ın durumunu "Dadı" dizisinde beraber rol aldığı usta sanatçı Haldun Dormen anlattı. Dormen, Işık'ın beyinsel işlevlerinin çalışmadığını söyledi ve "Allah kimseye vermesin, yaşamasının anlamı yok" dedi.

Usta sanatçı, dostunun çok zor şeyler yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Yalnız Kenan Işık çok çekiyor tabii. Etrafı da çekiyor, kendi de çekiyor. Böyle yaşaması ne kadar doğru bilmiyorum. Kimsenin ölümünü istemeyiz de. Zavallı perişan 2 yıldır. 2 yıl evvel ziyaretine gittim. O zamandan beri aynı. İnsanın beyni işlemeyince Allah kimseye vermesin yaşamasının bir anlamı yok. Göksel Kortay'ın dediğine göre 6 sene sonra iyileşenler de varmış. Zaman hiç belli olmuyor. İnşallah Kenan'a da öyle bir şey olur."