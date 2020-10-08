Haldun Dormen ile Kibarlık Budalası tekrar sahnede

Haldun Dormen’in başrolünde olduğu Molière’in ölümsüz eseri “Kibarlık Budalası”, 15 Ekim Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda açılış oyunu olarak yeniden sahnelenecek.

Ağustos ayından bu yana 13 farklı tiyatro grubunun birbirinden farklı oyunlarına programında yer veren KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, pandemi sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak İstanbulluları tiyatro ile buluşturdu.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda, açılış oyunu olarak da sahnelenen “Kibarlık Budalası” yeniden tiyatroseverlere buluşacak. Türk Tiyatrosu’nun duayeni Haldun Dormen’in başrolünü üstlendiği, Molière’in ölümsüz eseri “Kibarlık Budalası”nda aynı zamanda; Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Sadi Özen, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek rol alıyor.

URU organizasyonu ve Mey Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunun uyarlamasını İpek Kadılar’ın, yönetmenliğini Hakan Altıner’in yaptı.

Kedi Sahne Sanatları tarafından sahneye konan oyun, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan burjuva Mösyö Jourdain’in asilzade olma yolundaki umutsuz ve gülünç mücadelesini anlatıyor.

KüçükÇiftlik Park, Covid-19 nedeniyle alınan hijyen tedbirlerini en üst düzeyde sürdürüyor.

Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı ve kapıda bilet satışının yapılmadığı KüçükÇiftlik Park etkinliklerinde misafirlerin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılıyor. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunluluğu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin ediliyor.