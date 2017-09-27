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Kültür-Sanat

Haldun Dormen: Barcelona gibiyiz

"Hafızalara kazınacak bir şölen yaşatacağız"

27 Eylül 2017 14:27

Yeni kadrosuyla 11 yıl sonra 10 Ekim'de Harbiye'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan "Broadway'den İstanbul'a Müzikaller"in yönetmeni Haldun Dormen iddialı konuştu: "Barcelona gibiyiz mübarek."

Habertürk Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Haldun Dormen, müzikalin onur konukları Perran Kutman ve Selçuk Yöntem ile oyuncular Ayça Varlıer, Gökçe Bahadır, Irmak Ünal, Pamela, Şehnaz Sam, Emre Altuğ ve Yeliz Şar, Ulus'ta gazetecilerle buluştu.

"Broadway'den İstanbul'a Müzikaller" projesine öncülük yapan Haldun Dormen, arkadaşlarının ilk telefon görüşmesinde detayları dinlemeden teklifini kabul ettiklerini söyledi.

"Beni fazlasıyla onore ettiler" diyerek ekip arkadaşlarına teşekkür eden Dormen, “Barcelona gibiyiz mübarek ama şımarmak yok. Provalarımız sürüyor. Hafızalara kazınacak bir şölen yaşatacağız" diye konuştu.

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Haldun DormenSelçuk YöntemPerran Kutman

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