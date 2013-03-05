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Bilim / Teknoloji

Hâlâ oluşum aşamasında olan gezegen bulundu

Güneş Sistemi dışında bulunan 800 kadar gezegen ve 2 bin aday gezegen arasında hâlâ oluşum aşamasındaki ilk gezegen olan gök cisminin yıldızı etrafındaki yörüngesi 360 yıl kadar sürüyor

05 Mart 2013 10:02

Bilim insanları, hâlâ gelişim aşamasında olan ve ana yıldızın oluşumundan kalan parçaları toplayan bir gezegen keşfetti.

HD 100546 olarak bilinen çok genç bir yıldızın etrafında dönen gaz ve toz bulutunun içinde soluk bir cisim olarak görülen gök cisminin Jüpiter ile aynı boyuttaymış gibi göründüğü belirtilirken, keşfedilen gök cismin, Güneş Sistemi dışında bulunan 800 kadar gezegen ve 2 bin aday gezegen arasında hâlâ oluşum aşamasındaki ilk gezegen olarak teyit edildi.

“Astrophysical Journal” adlı dergide yayınlanan makaleye göre, HD 100546'nın etrafında dönen gezegenin yıldızı etrafındaki yörüngesi 360 yıl kadar sürüyor. Dünya'nın 300 katı büyüklükte olan Jüpiter ise Güneş etrafındaki bir dönüşünü sadece 12 yılda tamamlıyor.

İsviçre'deki Zürich Astronomi Enstitüsü'nden Sascha Quanz, “Eğer keşfimiz gerçekten oluşum aşamasında bir gezegense o zaman bilim insanları ilk kez bir gezegenin oluşum sürecini inceleyebilecek” dedi.

(Deutsche Welle Türkçe)

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Sascha Quanzisviçrezürichastronomi enstitüsüHD 100546

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