Haklarında 'Erdoğan'a hakaret' davası açılan iki çocuk, 'özür dileme' ve 'şiir ezberleme' koşuluyla affedildi

Sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında 'hakaret' davası açılan iki çocuktan biri için 10 kıtalık İstiklal Marşı'nın tamamını, diğeri için de Nurullah Genç'in 34 kıtalık Yağmur şiirini ezberlemesi şartıyla uzlaşma kararı çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı aracılığıyla Nurullah Genç'in Yağmur şiiri ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının ezberlenmesi koşuluyla şikayetinden vazgeçti. Çocuklar bu koşulları yerine getirince soruşturmalar uzlaşma ile sonuçlandı.

26 Kasım 2016'da Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen yeni bir hükümle "suça sürüklenen çocuklar bakımından üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar" uzlaştırma kapsamına alındı. Bu kapsamda Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan iki çocuk hakkında uzlaştırma sürecini işletti.

Şiir ezberledi, uzlaşma sağlandı

Başsavcılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki paylaşımı nedeniyle hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan soruşturma başlatılan V.E. hakkında önce iddianame düzenledi. Van 1. Çocuk Mahkemesi uzlaştırma kapsamında olduğu anlaşılan dosyayı Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

Durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'a da bildirildi. Aydın, pişman olduğunu ifade eden V.E.'nin "Nurullah Genç'in Yağmur şiirini ezberleyerek okuması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemesi" koşuluyla uzlaştırmayı kabul etti. Suça sürüklenen çocuk V.E. bu koşulu yerine getirince uzlaştırma tamamlandı. Ve V.E. hakkındaki dosya kapatıldı.

'İstiklal Marşı'nı ezberlemesi' şartıyla uzlaşma

İkinci uzlaştırma kararı ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde işlenen bir hakaret dosyası kapsamında alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mart 2014'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen A.Ç.'nin dosyasını Uzlaştırma Bürosuna gönderdi.

Durum yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatına görüş için bildirildi. Avukat Aydın, pişman olduğunu belirten A.Ç.'nin "İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezberleyerek okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesi" koşuluyla uzlaşmayı kabul etti. Suça sürüklenen çocuk A.Ç. bu koşulu yerine getirince uzlaştırma tamamlandı. Böylece A.Ç. hakkındaki soruşturma dosya kapatıldı.