Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, 74 farklı dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla haklarında 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 yaşındaki Hüseyin Parlar ve 41 yaşındaki Tuba Parlar çifti, yakalanarak gözaltına alındı. 127 bin 500 TL adli para cezası da bulunan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ve Sakarya’da, 74 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve haklarında 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hüseyin Parlar ve Tuba Parlar çiftinin yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube’ye bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Parlar çiftinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde saklandığını tespit etti.

Takibe alınan çift, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Parlar çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 127 bin 500 TL adli para cezası da bulunan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)