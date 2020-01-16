Hakkındaki yakalama kararı kaldırılan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay: Bir an önce dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Sözcü gazetesi davası kapsamında dosyası ayrılan gazete sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Kararda, Burak Akbay'ın samimi olarak ülkeye dönerek savunma yapmak istediğinin anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca kararın alınmasında; yakalama kararı nedeniyle Akbay'ın babasının cenazesine katılamadığı ve dini görevlerinin yerine getiremediğinin dikkate alındığı ifade edildi. Akbay kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bir an önce dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Akbay, "Vatanıma döneceğim için mutluyum. İnsanın vatanına özgürce gidip gelmesi kadar güzel bir duygu yok. Çünkü geçen yıl 7 Mart'ta vefat eden babamın cenazesine katılamamış, yurt dışından cenaze törenini izleyip duasını okumuştum. Bu durum beni üzmüştü. Bu yüzden, bir an önce dönmeyi, sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

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"Yakalama kararları son derece hukuksuz ve delilsizdi"

Sözcü gazetesinin avukatı İsmail Yılmaz, söz konusu kararı değerlendirirken, "Müvekkilim Burak Akbay hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararının kaldırılması için 13.01.2020 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapmıştım. Bu başvurumuza, Cumhuriyet Savcısı olumlu görüş bildirmiş ve mahkeme de talebimizi kabul ederek, Burak Akbay hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarını kaldırmıştır. Bizim baştan beri de söylediğimiz şekilde, müvekkilim Burak Akbay hakkındaki yakalama kararları, son derece hukuksuz ve delilsizdi" ifadelerini kullandı.

Sözcü avukatı Yılmaz: "Boşu boşuna müvekkilim mağdur edilmiştir"

"Boşu boşuna müvekkilim mağdur edilmiştir" diyen Avukat Yılmaz, devamına şöyle konuştu:

"Mart ayında vefat eden babasının cenazesine bile katılamamıştır. Hukuk, nihai olarak, mutlaka, doğru şekilde tecelli edecektir. Mahkemenin yakalamayı kaldırma kararı bu yönde atılmış bir adımdır. Sözcü Gazetesi'nin sahip ve mensuplarına karşı açılan davanın haksız ve yanlış olduğunu hep söyledik.

Türk yargısı bu yanlıştan dönmelidir. Bu yanlış, yargıya da ülkemize de zarar vermiştir. Yanlışların ortadan kalkacağını ve zararların telafi edileceğini umut ediyoruz. Yargı eliyle yapılan hatalar, yargı eliyle düzeltilmelidir. Bu konuda adil yargıya güveniyoruz."