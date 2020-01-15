Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Sözcü gazetesi davası kapsamında dosyası ayrılan gazete sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Kararda, Burak Akbay'ın samimi olarak ülkeye dönerek savunma yapmak istediğinin anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca kararın alınmasında; yakalama kararı nedeniyle Akbay'ın babasının cenazesine katılamadığı ve dini görevlerinin yerine getiremediğinin dikkate alındığı ifade edildi.

Sözcü gazetesi avukatlarının İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz neticesinde Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Ayrıca Akbay'ın savunmasının alınabilmesi için hakkında çıkarılan kırmızı bülten evraklarının iadesi için müzekkere yazılmasına karar verildi.

Burak Akbay’ın yakalama kararının kaldırıldığını beyan eden mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı;

"Sanık Burak Akbay’ın daha önceki aşamalarda mahkememize göndermiş olduğu kendi el yazısı ve imzalı dilekçe ve sanık müdafilerinin yazılı dilekçelerden anlaşıldığı üzere sanığın samimi olarak ülkemize dönerek savunma yapmak istediği, dosya kapsamında tüm delillerin toplanmış olduğu, sadece sanık Burak Akbay’ın savunmasının alınmasının beklenmekte olduğu, AİHS’in 5. ve 6. maddesinde belirtildiği üzere ‘adil yargılama ilkesi’ uyarınca sanığın savunmasının bizzat mahkeme huzurunda alınmasının gerekmesi, sanığın babası Ertuğrul Akbay’ın 07/03/2019 tarihinde vefat etmesi sebebiyle sanığın yakalama olduğundan dolayı cenaze ve diğer işlemler için gelememiş olması, bu sebeple sanığın daha sonraki aşamadaki dini olarak son görevlerini yerine getirmemiş olmasından dolayı oluşan mağduriyet ve dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak..."

Sözcü gazetesi davasında yazar Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün, yazar Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı'a 2 yıl 1 ay, muhabir Gökmen Ulu'ya 2 yıl 1 ay, muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Mediha Olgun hakkında beraat kararı verilirken Burak Akbay'ın dosyası ayrılmıştı.

Sanıklar, "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlamalarıyla yargılanıyordu.