Hakkındaki hükümler iptal edilen Brezilya'nın eski devlet başkanı Lula: Davet gelirse gelecek seçimde aday olurum

Brezilya'nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yüksek Mahkeme'nin hakkındaki hükümleri iptal etmesinin ardından partisinden ve destekçilerinden talep gelirse bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olabileceğini söyledi.

CNN'de Christiane Amanpour'un programına konuk olan Brezilya'nın eski devlet başkanı Lula, ABD'de Koronavirüs aşılarının yeterince bulunduğunu, fazla olanların ihtiyaç sahibi ülkelere dağıtılabileceğini söyledi.

Lula "Sizin programınız üzerinden Başkan Biden'a yapacağım öneri, acilen G20 toplantısı çağrısı yapması olur. Dünya liderlerini çağırıp bir masada toplamalı. Tek bir konuda; aşı, aşı ve aşı" dedi.

"Dünya liderleri üzerine düşen sorumluluk çok büyük" diyen Lulu, "Bunu Başkan Biden'dan istiyorum çünkü kendi hükûmetime inanmıyorum. Bunu Trump'tan da isteyemezdim. Biden, dünyada demokrasi için bir nefes" diye devam etti.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, ülkede sol siyasetin sembollerinden biri olan eski devlet başkanı Luis Inacio Lula da Silva hakkında verilen hükümleri geçen haftalarda iptal etmişti. Bu konuya da değinen Lula ülkenin gelecek başkanlık seçimlerinde adaylık davetini reddetmeyeceğini söyledi.

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