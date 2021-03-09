Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanı Lula hakkındaki hükümleri iptal etti; 2022'de Bolsonaro'nun karşısına çıkmasının önünü açtı

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Brezilya'da Yüksek Mahkeme, ülkede sol siyasetin sembollerinden biri olan eski devlet başkanı Luis Inacio Lula da Silva hakkında verilen hükümleri iptal etti. Bu karar, Lula'nın siyasete dönmesinin önünü açtı.

Lula, tartışmalı bir biçimde "yolsuzluktan" suçlu bulunduktan sonra 580 gün Demir parmaklıklar arkasında kalıp 2019'un Kasım'ında serbest bırakılmıştı. Lula'nın suçlamalar nedeniyle siyasi hakları da elinden alınmıştı. Hâkim, Lula'nın siyasete dönebileceğini açıkladı.

"Sürpriz" diye nitelendirilen gelişmede Yüksek Mahkeme hâkimi, Curitiba'daki bir mahkemenin Lula'yı yolsuzluktan yargılama yetkisi olmadığına karar verdi. Eski devlet başkanı, başkent Brasilia'da tekrar hâkim karşısına çıkacak.

Analistler Lula hakkında hükümlerin düşürülmesini "siyasette bomba gelişme" olarak nitelendirirken birçoğu da tecrübeli siyasetçinin 2022 seçimlerinde kesin olarak aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun karşısına çıkacağı değerlendirmesine bulundu.

Riolu siyasi gözlemci Thomas Traumann, "Seçim bugün başlıyor. Lula'nın aday olmaması neredeyse imkansız diyebiliriz. Amerika'dan örnek veriyor olursak bu seçim Sanders'a karşı Trump gibi olacak" diye konuştu.

Brezilya'nın önde gelen finans gazetelerinden Valor Econômico ilgili haberine, "Lula oyuna geri döndü" başlığını attı.

Lula, Latin Amerika'nın en güçlü ekonomisini 2003 ile 2011 arası iki dönem yönetmişti.