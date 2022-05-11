Hakkında terör soruşturması açılan İsmail Saymaz: Beni adliyeye çağırarak ‘Buraları da görmüş ol’ mesajı veriyorlar

AKP’den aday adayı olan Gezi davası hâkimi Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın FETÖ şüphelisi olduğunu ve ifade verdiğini yazan Halk TV yazarı İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı. Saymaz, soruşturmaya ilişkin olarak, “Beni adliyeye çağırarak ‘Buraları da görmüş ol’ mesajı veriyorlar” dedi.

Medyascope’tan Ali Macit’in haberine göre, Saymaz, "Hâkim ‘Beni hedef gösterdi’ diyebilir, ben onu nasıl hedef göstermiş olabilirim? Onun AKP’den milletvekili aday adayı olduğu, Bafra Belediyesi’nde çalıştığı, zaten duruşma salonunda avukatlar tarafından dile getirildi ve açık kaynaklarda bu yazıyor. Malumu ilan etmek suç mudur? Bu yönüyle bile suç koşulları oluşmuyor.” diye konuştu.

Normal şartlarda karakola çağrılması gerektiğini ifade eden Saymaz, kendisinin adliyede ifade verecek olması “gözdağı” olarak değerlendirirken, “Normalde bir karakola çağrılıp, ifademin alınması gerekirken, savcılığa, adliyenin yedinci katındaki, kapı üstüne kapı geçilen, terör büroya götürecekler. En azından ‘buraları bir görmüş ol, bu olaylarla ilgili yazı yazarken, buraları bir görmüş ol’ diyecekler” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | AKP aday adayı Gezi davası hâkiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!