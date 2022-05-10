AKP aday adayı Gezi davası hâkiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!

AKP’den aday adayı olan Gezi davası hâkimi Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın FETÖ şüphelisi olduğunu ve ifade verdiğini yazan Halk TV yazarı İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı.

Saymaz Twitter hesabından, "Gezi Parkı Davası’nda AK Parti’den aday adayı olmuş hakimin eşinin FETÖ’den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için hakkımda terör soruşturması başlatıldı. Perşembe günü avukatımla ifadeye gideceğim." paylaşımını yaptı.



İsmail Saymaz (ortada) Kazan Hukuk Bürosu'ndan avukatları Aslı Kazan ve Serdar Laçin ile...

Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan soruşturmaya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Türk yargısının alacakaranlık kuşağı.Gezi Davasında Osman Kavala’ya ve Taksim Dayanışmasına ceza yağdıran heyette kendisi teşkilattan AKP’li eşi Cemaat şüphelisi hakim bulunması sorun değil ama bunu haber yapmak suç. Delilsiz / dayanaksız Gezi Davasında oyçokluğu ile verilen hukuka aykırı kararın altına imza atan AKP’den aday adayı olmuş üye hakimin eşi hakkındaki FETÖ soruşturmasını belgeye dayalı haberleştiren İsmail Saymaz hakkında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca soruşturma başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz 12 Mayıs perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verecek. Gazetecilik yapmak suç değildir."

Ne olmuştu?

Gezi / 1637 gündür tutuklu Osman Kavala'nın davasına bakan üye hâkim Murat Bircan'ın, 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Bircan'ın aday adaylığı sürecinde yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşabiliriz" sözleri de dikkat çekti. Avukatlar, yargı bağımsızlığı çiğnendiği için mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Mahkeme, Murat Bircan’ın davadan çekilmesi talebini reddetti.



AKP aday adayı Gezi davası hâkiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!



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