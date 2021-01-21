Hakkında “TBMM’yi küçük yazdın” davası açılan Sözcü yazarı Özdil: Neyse ki, vatandaşlıktan atılmamı istememişler

Yazılarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltmasındaki son 3 harfi küçük yazdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Seçme ve seçilme hakkımın elimden alınması isteniyor! Velayet hakkımın elimden alınması isteniyor! Neyse ki, vatandaşlıktan atılmamı istememişler." yorumunu yaptı.

Özdil yazısında TBMM'nin kısaltmasını küçük yazarken, "Tbmm'yi aşağılamak” suçunu işlediğim iddia ediliyor. Tbmm'nin itibarını sarsma suçunu işlediğim öne sürülüyor. Peki ne ceza isteniyor? Hapse girmem isteniyor. İki yıl! Başka? Seçme ve seçilme hakkımın elimden alınması isteniyor! Velayet hakkımın elimden alınması isteniyor! Neyse ki, vatandaşlıktan atılmamı istememişler. Buna da şükür." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Ama üzülmedim desem yalan olur… Çünkü tam da bu seçimde Akp'ye oy vermeye karar vermiştim, oy verme hakkım elimden alınıyor, bu da Akp'nin talihsizliği yani!" ifadesini kullandı.

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