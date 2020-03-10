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Hakkında öldüğüne dair haberler çıkan Fedon: Ya motorla bir yere çarpıp öleyim, ya tekneyle yarış yaparken devrilsin

"Ben hastane odasında serumlar içinde ölmek istemiyorum"

10 Mart 2020 15:39

Hakkında yaşamını yitirdiğine dair haberler çıkan 73 yaşındaki şarkıcı Fedon, "Bu haberler art niyetli' diyerek tepki gösterdi. Fedon, "Ya motorla bir yere çarpıp öleyim, ya tekneyle yarış yaparken devrilsin" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Fedon, "Ölüm Allah'ın emri. Elbet öleceğim ama bana yakışan şekilde... Ben hastane odasında serumlar içinde ya da belediye otobüsünün çarpması sonucu ölmek istemiyorum." diye konuştu.

Fedon, "Ben aslan burcuyum. Ya motorla bir yere çarpıp öleyim, ya tekneyle yarış yaparken devrilsin... Bana yakışan ölüm budur. Hakkımda öldü haberleri çıkaranları mahkemeye vermeyeceğim. En güzel yargı Allah." ifadesini kullandı. 

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