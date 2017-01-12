Hakkında müebbet hapis cezası istenen CHP'li Berberoğlu'yla Bozdağ’ın görüşmesi böyle görüntülendi

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte yargılandığı mühimmat yüklü MİT TIR’ları haberlerine ilişkin ana dosyadan ayrılmasına hükmedilen ve "silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" iddiasıyla süren davada müebbet hapsi istenen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Genel Kurul'da anayasa görüşmeleri devam ederken sohbet etti.

Sözcü'nün haberine göre, bu kare Meclis Genel Kurulu’nda objektiflere yansıdı. MİT TIR'larının durdurulma görüntülerinin yayınlaması hakkında yürütülen davada, "görüntüleri Dündar’a verdiği" iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yaklaşıp kısa bir konuşma yaptı ardından da masanın yanından ayrıldı. O anlarda Bozdağ’ın yanında oturanlar da konuşmayı pürdikkat dinledi.

Savcılık mütalaasında Enis Berberoğlu için "Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak" suçundan müebbet hapis talep edilmişti.

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"Fezlekeyle o madde değiştirildi"

CHP'li Berberoğlu, MİT TIR' ları davasında müebbet hapsini isteyen savcıyı böyle eleştirdi;

“Meclis'e gönderilen fezlekeyle şu anda benim yargılandığım madde değişti. Şu anda Meclis'te CHP olarak, tek kişilik diktatörlük rejimine karşı duruyoruz. Daha HSYK'nın tamamını atama yetkisini almadan, iki duruşma arasına bir mahkeme heyetinin tamamını değiştirip, delilleri dinlemeye tenezzül etmeden müebbetle yargılamak üzere mütalaa yazan hukuk sistemine ne denir?”