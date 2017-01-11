CHP'li Enis Berberoğlu'na müebbet, Erdem Gül ve Can Dündar'a 10'ar yıl hapis istemi

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun mühimmat yüklü MİT TIR’ları haberlerine ilişkin ana dosyadan ayrılmasına hükmedilen ve “silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme' iddiasıyla süren davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Can Dündar ve Erdem Gül'e 10'ar yıl, Berberoğlu'na ise müebbet hapis cezası istedi.

Berberoğlu'nun, kendisine yönelik olarak "Cemaatin CHP imamı" diyen gazeteci Soner Yalçın'ın tanık olarak dinlenmesi talebi 16 Kasım 2016 tarihinde görülen duruşmada kabul edilmişti. Duruşmaya iştirak etmeyen Soner Yalçın'ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme, sanıklar ve avukatlarına süre vererek duruşmayı 1 Mart'a erteledi.

Adana’da Ocak 2014’te durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR’ları haberleri nedeniyle gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcimiz Erdem Gül 92 gün tutuklu kalmıştı. 6 Mayıs tarihli karar duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan Dündar’a 5 yıl 10 ay, Gül’e ise 5 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme Dündar ve Gül’e yöneltilen “darbeye teşebbüs” suçundan beraate hükmederken, “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” iddiasına ilişkin ise dosyanın ayrılarak başka bir dosya numarası üzerinden yürütülmesine karar vermişti.



Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Erdem Gül, Enis Berberoğlu ve avukatları ile MİT Müsteşarlığı avukatı katıldı. Mahkeme bir önceki duruşmada Berberoğlu hakkında 1 Eylül 2016'da "Cemaatin CHP İmamı" başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan gazeteci Soner Yalçın'ın tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Duruşmada Soner Yalçın’ın gelmediği belirtildi. Duruşma savcısı Yeşilkaya da Yalçın’ın gelmemesine karşın mütalaasının hazır olduğunu, soruşturmanın genişletilmesi talebinin olmadığını belirtti.



"Adil yargılanma ilkesine şüphe düştü"

Bunun üzerine Berberoğlu’nun avukatlarından Zeyney Öztürk söz alarak gazeteci Yalçın’ın zorla getirilmesini istediklerini söyledi. Avukat Öztürk, dosyaya sunulan telefon sinyallerine ilişkin HTS kayıtlarını inceleyip beyanda bulunmak için süre talep ettiklerini kaydederek, “Savcının dosya tekemmül etmeden, ara kararlar ifa edilmeden ve Yargıtay’daki bekletici mesele yapılan dosya karara çıkmadan alelacele mütalaasını sunmasını anlayamadık. Hukuk adına tereddütlerimiz oluştu” diye konuştu. Berberoğlu’nun avukatlarından Yiğit Acar da, “Mütalaanın dosyadaki eksiklikler giderilmeden sunulmasını anlamış değiliz. Adil yargılanma ilkesine şüphe düştüğü kanaatindeyiz” dedi.

Sanık savcının soruşturmasına atıf

Savcı Yeşilkaya mütalaasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçlarına ulaşabilmek için, çoğu zaman kendi amaç ve stratejisine uygun haber ve yayınları kendi basın ve yayın kuruluşları üzerinde yayıp halka ulaştırmak yerine, doğrudan kendileri ile irtibatlı olmayan veya bu şekilde algılanan basın, yayın kuruluşlarına servis ederek kamuoyu algısı oluşturma stratejisi ile haretket ettiğini iddia etti.



Yeşilkaya, 10 yazar ve yöneticimiz hakkında FETÖ üyeliği davası savcısı Murat İnam’ın yürüttüğü soruşturmayı anımsatarak, “Cumhuriyet Gazetesinin 2013 yılından itibaren sanık Can Dünrdar da dahil olmak üzere birçok yöneticisi ve yazar kadrosunun klasik bilinen sosyal demoktrat yayın çizgisini terk ederek aşama aşama FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaç ve stratejisi doğrultusunda yayın yapar şekilde eksen kaymasında oldukları” ithamında bulundu.

Haberin tarihini de yanlış yazdı

Savcı Yeşilkaya mütalaasında 29 Mayıs 2015 tarihli mühimmat yüklü MİT TIR’larına ilişkin haberin tarihini de 2016 olarak belirtti. Dündar ve Gül’ün hiçbir yaptığı haberlerde hiçbir kamu yararı olmadığını ileri süren Yeşilkaya, haberlerin Adana Ceyhan ve Hatay Kırıkhan ilçelerindeki adli soruşturma yürütülüyormuş görüntüsü altında yapıldığını savunarak görüntülerine yayınlamaktaki amacın Türkiye Cumhuriyet hükümetini yıpratarak görev yapamaz hale getirmek olduğu tespitini öne sürdü. Ancak yargılamaya konu haberlerde Hatay Kırıkhan’da durdurulan TIR’lara ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyordu.

Soner Yalçın’a zorla getirme

Gazeteci Soner Yalçın’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme, sanıklar ve avukatlarına süre vererek duruşmayı 1 Mart’a erteledi.