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Yaşam

Hakkında 52 yıl hapis cezası olan firari mezarlıkta yakalandı

01 Aralık 2020 19:57

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 15 ayrı suçtan 5 yıldır aranan firari, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından yakalandı.

Seydikemer ilçesinde hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçtan aranması bulunan kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na JASAT ekibi ile Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışması sonucu 15 ayrı suçtan aranan R.K. Paşalı Mahallesindeki mezarlıkta çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında 52 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı ceza evine gönderildi.

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