Hakkari'nin Zümrüt'ü: 11 kardeşi olan Zümrüt TEOG'da bütün soruları bildi

Hakkari'de yaşayan 14 yaşındaki Zümrüt Kurt, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 soruyu da doğru yanıtlayarak Türkiye genelindeki birinci gelen öğrenciler arasına girdi. Zümrüt Kurt, bu başarısıyla Türkiye geneli yapılan sınavlarda hep sonuncu olan Hakkari’yi bu sınavda başarılı iller arasına soktu.

DHA’da yer alan habere göre, Cumhuriyet Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi olan başarı öğrenci Zümrüt Kurt, 12 nüfuslu memur ailesinin çocuğu. Zümrüt’ün TEOG sınavında birinciler arasına girmesi, en çok ailesi ve öğretmenlerini sevindirdi. Cumhuriyet Ortaokulu’nda başarılı öğrenci için tören düzenlendi ve ödül verildi.

10 çocuğunu da okuttu

Zümrüt Kurt’un babası Emin Kurt, Hakkari Adliyesi’nde memur. 10 çocuğunu da okuttuğunu söyleyen Emin Kurt, memur maaşıyla 4 çocuğunun üniversitede çeşitli bölümlerde okuduğunu, bir çocuğunun avukat olduğunu, diğer çocuklarının ise Hakkari’de eğitimlerini sürdürdüklerini söyledi. Kızı Zümrüt’ün TEOG sınavlarında Türkiye birincileri arasına girmesinden aile olarak gurur duyduklarını belirten Emin Kurt, emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür etti.

Başarılı öğrenci Zümrüt Kurt ise günde 4 saat çalıştığını belirterek başarısını verimli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Kurt, “Babam ve annemin bizlere verdiği terbiye ile bu başarıyı yakaladık. Bu başarımı aileme, öğretmenlerime, okul müdürüme borçluyum. Hatta buna büyük emek veren öğretmenim Ali Gürbüz’e borçluyum. Türkiye birincileri arasında yerimi almak beni çok mutlu etti” dedi.