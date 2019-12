Hakkari'deki saldırıya kim, ne dedi?

T24 -

HAKKARİ'DE SALDIRI: 26 ASKER ŞEHİT, 18 ASKER YARALI

Hakkari'de 24 askerin şehit olduğu saldırıya tepkiler şöyle:

Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. İSEDAK Toplantısı öncesinde basın mensuplarına Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terörist saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Gül, dün ve bugün acılarının büyük olduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden asker, polis ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti:



''Şunu kimse unutmamalıdır ki; bize bu acıyı çektirenler, misliyle çekeceklerdir. Devletimizi bu saldırılarla sarstıklarını zannedenler, hizaya getireceklerini zannedenler, göreceklerdir ki bu saldırıların intikamı çok büyük olacaktır ve misliyle de alınacaktır. Türk Devleti'ne savaş açarak bir yere varılamayacağını, eninde sonunda göreceklerdir. Onlara yataklık edenler de bunlara bu şekilde at koşturmasına fırsat verenler de muhakkak ki derslerini çıkarmaları gerekir. Onlar da neticelere katlanmaları gerekir. Bütün dünya şunu bilmelidir ki Türkiye azimli, kararlı bir şekilde bu terörle sonuna kadar mücadele edecektir ve bu terör karşısında hiçbir şekilde sarsılmayacaktır ve sonuna kadar da bu işi bitirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.''



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, komutanların bölgeye intikal ettiklerini de belirtti.

Bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu herkesin bildiğini ifade eden Gül, ''Dünyanın başka tarafında da böyle olmuştur. Bu konudaki kararlılığımız kesindir. Türkiye'deki demokratik gelişmeleri eğer 'terör neticesinde elde ediyoruz' zehabına kapılanlar varsa şunu bilmelidirler ki büyük bir tarihi yanılgı içindedirler. Kendi halkımızı kucaklamak, kendi halkımıza şefkat göstermek, kendi halkımızın hak ve hukukunu korumak başka bir şeydir ama teröre karşı asla taviz vermeden mücadele etmek de bizim hem devlet hem de milletin kararıdır. Bir kez daha milletimize rahmet diliyorum, bütün şehitlerimizin başı sağ olsun'' diye konuştu.





4 gün önce bölgedeydi



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 askerin şehit olduğu, 18 askerin de yaralandığı Hakkari'yi 14 Ekim’de ziyaret etmişti. Askerlere moral veren Cumhurbaşkanı Gül, geceyi de Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda geçirmişti.



Irak sınırına sıfır noktasında bulunan Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı’na da giden Gül, Sancak Verme Töreni’ne katılmıştı. Abdullah Gül, Hakkari’nin ardından Şırnak’a giderek incelemelerde bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Gül’e gezisi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük de eşlik etmişti.





Bakan Davutoğlu: En şiddetli şekilde cezalandırılacaklar



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terörist saldırıya ilişkin, ''Gerçekten üzücü bir olay. Aziz milletimiz, bu saldırıları yapanları mutlaka en şiddetli şekilde cezalandıracaklardır'' dedi.



Davutoğlu, Konya'daki terörist saldırı sebebiyle Konya'daki programlarını iptal ettiğini belirterek, ''Gerçekten üzücü bir olay. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya'daki programlarımızı iptal ettik. Ankara'ya geçiyorum. Aziz milletimiz, bu saldırıları yapanları mutlaka en şiddetli şekilde cezalandırılacaklardır'' diye konuştu.



Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de Antalya'daki din görevlileriyle düzenleyeceği toplantıyı iptal etti.





TBMM Başkanı Çiçek: Bu yoldan dönmek yok



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, onu içimize gömeceğiz, bağrımıza taş basacağız. Bu olaylar ne kadar yürek yakıcı olursa olsun, gelişen şartlar ne kadar bu çalışmamızı zorlaştırırsa zorlaştırsın, girdiğimiz bu yoldan dönmek yok'' dedi.



Anayasa uzlaşma komisyonunun Mermerli Salon'da yapılan ilk toplantısında konuşan Çiçek, ''Siyasi hayatımızın en heyecanlı, en önemli günlerinden birini yaşıyoruz'' dedi.



Çiçek, şunları söyledi:



''Meclis başkanı sıfatı ve komisyon üyeleri olarak bu çalışmayı birlikte yürütmek hepimiz için büyük bir onurdur diye bu konuşmaya başlamak istemiştim, öyle yazdım. Ancak yaşadığımız üzücü olaylar, yaşadığımız sıkıntılar ve acılar maalesef, bu sevincimizi büyük ölçüde gölgeledi. Bu sevincimizin yerine derin bir acıyı ikame etti. Demokrasi kültürümüzü derinleştireceğine, çağdaş Türkiye'nin siyasal ve toplumsal zeminini güçlendireceğine inandığımız yeni bir anayasa için birlikte yola çıkıyoruz. Böyle ifade etmiştim. Ama bu yoldan dönmek de yok. Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, onu içimize gömeceğiz, bağrımıza taş basacağız. Bu olaylar ne kadar yürek yakıcı olursa olsun, gelişen şartlar ne kadar bu çalışmamızı zorlaştırırsa zorlaştırsın, girdiğimiz bu yoldan dönmek de yok.



Onun için soğukkanlılıkla, sağduyu ile ve sorumluluk duygusu içerisinde, hukuk ve demokrasi içerisinde kalarak, üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde olacağız. Yeni anayasa için işe başlarken, bir taraftan bu olayları telin ettiğimizi burada ifade edeceğiz. Ama öbür taraftan da milletimizin beklentisi olan yeni anayasayı topluma kazandırabilmek için yoğun bir çabanın gayretin içerisinde inanıyorum ki birlikte olacağız.''





Arınç: Allah onları helak etsin



Devlet Bakanı Bülent Arınç: Bunu yapanlar ortaya çıkarılacak, kaynakları kurutulacak, hangi merkezden başlatıldığı takip edilecek. Bu acıları yaratanları Allah en kısa sürede helak etsin. Tüm imkânları kullanarak bu acılara son vereceğiz.





Bakan Günay gözyaşlarını tutamadı



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Geldiğimiz yer çok üzüntü verici 22 benim şu anda aldığım haber 26. Herkesin annesi babası var. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bu insanlar askere polise kadına çocuğa silah sıkan insanlar ne yapmaya çalışıyorlar ? Nasıl bir dünya yaratmaya çalışıyorlar? Türkiye Ortadoğu görmeye çalışıyorlar? Dünyanın her yerinde bu yöntemler artık bitti. Bu nasıl çağdışı bir anlayıştır? Hala silahla adam öldürerek sonuç almaya çalışıyorlar? Bu insanlık suçu . Bütün insanlığa karşı bir büyük cinayet " dedi. Günay'ın açıklama yaptıktan sonra gözyaşlarını tutamadığı görüldü.







Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: Milletimizin başı sağolsun, maalesef terör örgütü çok azıttı. Şehit ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin.





Egemen Bağış: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak



AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bugünün bir dönüm noktası olduğunu belirterek, ''Bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'' dedi.



Bağış yaptığı açıklamada, görevi gereği zor kararlar vermeye alışık olduğunu ancak bu sabah Eskişehir programına gidip gitmeme konusunda karar vermekte her zamankinden çok daha fazla zorlandığını belirterek, ''Bir yandan içimdeki acı, oraya gidip böyle önemli bir yatırımın açılışında o şevki hissedemeyeceğimi söylüyor. Öte yandan da bu hainlerin, eli kanlı katillerin, bizi durduramayacaklarını haykırasım geliyor'' dedi.



Egemen Bağış, şöyle konuştu:



''Bu, hiçbir şekilde teröre boyun eğmek olarak algılanmamalı. Terör örgütü şunu bilmelidir ki: Bugün bir dönüm noktasıdır. Bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve döner dönmez AB'nin ilgili yetkililerini arayarak artık daha fazla sessiz kalmalarına daha fazla seyirci kalmalarına müsaade etmeyeceğimizi de çok açık bir dille kendilerine aktaracağım. Başımız sağolsun. ama Türk milleti devlet olma geleneğini bin yılı aşkın bir süredir yürütmüş bir millettir. Çok daha acı günleri, çok daha zorlu koşulları atlatmıştır. Bunu da atlatacağız ve kaybeden devletimiz, milletimiz olmayacak, şundan kimsenin şüphesi olmasın ki; terör örgütü ve onları destekleyenler olacak. Başımız sağolsun.''





Bakan Çağlayan: Sözün bittiği yerdeyiz



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, ''Şimdi buradan tüm dünyaya haykırıyorum ve diyorum ki: Artık sözün bittiği yerdeyiz, herkes hak ettiği cevabı misliyle alacak. Biz teröre inat, Türkiye'yi özgürleştirmeye devam edeceğiz. Onlara inat Türkiye'yi demokratikleştirmeye devam edeceğiz. Onlara inat halkın refahını artırmaya devam edeceğiz'' dedi.



Çağlayan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Ekim ayı Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, herkesinin içinin kan ağladığını ifade ederek, ''Bugün aslında sözün bittiği yerdeyiz'' diyerek konuşmasına başladı.



Hiçbir şeyin Mehmetçik'in, polisin ve vatandaşın canından, kanından daha önemli olmadığını ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti:



''Alçaklar dün Bitlis'te, bugün Hakkari'de ciğerimizi yaktılar ama şu bilinmeli ki; hiçbir şey bitmedi, daha yeni başlıyor. Şu da bilinmeli ki; bu kansızlardan bunun intikamı alınacak. Bunun hesabı soruluyor ve sorulmaya devam edecek. Bu kansızların, bu teröristlerin aslında istediği bizim morallerimizin bozulması, bizim korkmamız, hayatımıza ara vermemiz. Şimdi buradan tüm dünyaya haykırıyorum ve diyorum ki: Artık sözün bittiği yerdeyiz, herkes hak ettiği cevabı misliyle alacak. Biz teröre inat, Türkiye'yi özgürleştirmeye devam edeceğiz. Onlara inat Türkiye'yi demokratikleştirmeye devam edeceğiz. Onlara inat halkın refahını artırmaya devam edeceğiz. Onlara inat Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu daha geliştireceğiz. Onlara inat ihracatımızı ve istihdamımızı daha fazla artıracağız. Onlara inat bu toplantıları yapmaya fazlasıyla devam edeceğiz. Biraz evvel Sayın Başkan (TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi) ile karar verdik. Şimdi size ve tüm Türkiye'ye bu kararımızı açıklamak istiyorum. Önümüzdeki hafta TİM Başkanımız, ben ve ekibim, İhracatçı Birlik başkanlarımızla birlikte Hakkari'ye gidiyoruz.''





TÜSİAD: Teröre teslim olmayacağız



TÜSİAD Yönetim Kurulu, Hakkari'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Teröre teslim olmayacağız" vurgusu yapıldı.



Açıklama şöyle:



“TÜSİAD olarak son terör saldırılarından dolayı derin bir acı duyuyor, terörden medet umanları nefretle kınıyoruz.Saldırılarda yaşamını yitiren güvenlik güçleri mensuplarına Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifa diliyoruz.



Son dönemde artan terör olayları sonucunda verdiğimiz kayıpların acısına dayanmakta güçlük çekiyoruz. Tüm toplum olarak, kayıplarımız karşısındaki çaresizliğin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Bu çaresizlik halinin bizi bir toplumsal yılgınlığa değil, aksine toplumsal kenetlenmeye sevk etmesini diliyoruz. Teröre teslim olmayacağız. Sorunun artık tüm sınırları aşan bu noktasında, bütün toplum kesimlerinin ve siyasi partilerin ortak bir anlayış ve söylemle hareket etmesinin esas olduğunu düşünüyoruz.”



ABD elçiliği: Trajik hadiseleri şiddetle kınıyoruz



26 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırı hakkında ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği açıklamasında, "Hakkari vilayetinde vuku bulan trajik hadiseleri şiddetle kınadığını" bildirdi.



Yazılı açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, "Birleşik Devletler ve Amerikan halkı adına hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi gönderiyorum. Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz." dedi.



Hakkari halkı ve bir bütün olarak Türkiye'nin, teröristlerin elinde çok uzun süredir olduğu gibi acı çektiğini beirten Ricciardone, "Hiçbir siyasi dava veya hiçbir inanç, terörizmi mazur gösteremez. Dost ve müttefik Birleşik Devletler, resmen terörist bir örgüt olarak tanımladığı PKK'ya karşı Türkiye'nin mücadelesini desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.





NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Kınıyorum



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Hakkari ve Bitlis'teki terör saldırılarını şiddetle kınadı.



Rasmussen, yazılı açıklamasında, bu tür şiddet eylemlerinin hiçbir meşruiyetinin olamayacağını dile getirdi.



Terör kurbanlarının aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileyen Rasmussen, NATO müttefiklerinin terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin: Yüreğimiz yanıyor. Bu acıların artık bitmesi gerekiyor. Siyaset bunu çözmek için var. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allahtan Rahmet, ailelerine büyük sabır diliyorum.. Biliyorum ne desek onların acısını hafifletemeyiz..Ama dualarımız onlarla.



BDP'li Ayla Akat Ata: Büyük üzüntü duyuyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz



Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş: 18 Ekim Salı günü Bitlis Güroymak’ta 19 Ekim Çarşamba günü de Hakkari Çukurca’da karşı karşıya kaldığımız saldırıları nefretle kınıyoruz. Bu saldırılar vahşet boyutundadır. Çukurca’daki saldırı Dağlıca ve Aktütün saldırılarına benzer bir saldırıdır. Bugün Çukurca’da meydana gelen kirli saldırı, uluslararası terör siyasetinin işin içinde olduğunu açıkça göstermektedir.