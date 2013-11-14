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Yaşam

Hakkari'de Rektörlük binasına molotoflu saldırı!

Hakkari'de yüzleri poşulu bir grup gösterici, Hakkari Üniversitesine molotof kokteylleri, taş ve sopalarla saldırı düzenledi

14 Kasım 2013 01:00

Rektörlük binasının giriş kısmındaki camlar yerle bir olurken, binanın üzerine 'Fuhuşa hayır' yazıları yazıldı. 
Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Pehlivan Mahallesinde bulunan çevre yolundaki Hakkari Üniversitesi Rektörlük binasında meydana geldi. Yüzleri poşulu 25 kişilik gösterici grup, kız öğrencilerin not karşılığı cinsel ilişkiye zorlanması iddialarıyla gündeme gelen Hakkari Üniversitesi Rektörlük binasına molotof kokteyli, taş ve sopalarla saldırdı. Olayda, rektörlük binasının girişindeki camları kırılırken, bina üzerine 'Fuhuşa hayır' yazıları yazıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gelmesiyle görevliler yazıları boya ile sildi. Atılan Molotoflardan çıkan yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
 

Göstericiler barikat kurdu

 
Doğan Haber Ajansı'ndan Behçet Dalmaz'ın haberine göre Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder de olay yerinde incelemelerde bulundu. Emniyet Müdürü Ergüder, binada bulunan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan ile makamında bir süre basına kapalı görüştü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olaylar daha sonra Yeni Mahalleye de sıçradı. Yola barikat kurup taş atan göstericileri polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıttı. 

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