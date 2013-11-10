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Yaşam

'Hakkâri'de 5 üniversiteli yüksek not için sekse zorlandı' iddiası

Şikâyetçi kız öğrenciler, öğretim görevlilerinin, not karşılığında kendilerini cinsel ilişkiye girmeye zorladıklarını; teklifi kabul etmeyenlere düşük not vererek sınıfta bıraktıklarını söyledi

10 Kasım 2013 10:28

Emniyet ve savcılık birimlerinden edinilen bilgiye göre, Hakkâri Üniversitesi’nde öğrenim gören 5 kız öğrenci, mayıs ayında savcılığa giderek öğretmenlerinin kendilerini not karşılığında cinsel ilişkiye girmeye zorladığını, teklifi kabul etmeyenleri sınıfta bıraktıklarını iddia ederek şikâyette bulundu. Savcılığın talimatıyla polis harekete geçti.

 

3’ü öğretim görevlisi

 

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü 6 ay önce teknik-fiziki takip başlatıldı. Elde edilen bilgiler sonucunda polis, önceki gün 20 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Haklarında suçlama bulunan öğretim görevlilerinin bilgisayar imajları kopyalandı. Operasyonda öğretim görevlisi İ.Y., H.Y. ve R.Y. ile mağdur kızların eski erkek arkadaşlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

 

Görüntülerle şantaj

 

Şikâyetçi kız öğrenciler, öğretim görevlilerinin, not karşılığında kendilerini cinsel ilişkiye girmeye zorladıklarını; teklifi kabul etmeyenlere düşük not vererek sınıfta bıraktıklarını; ilişkiyi girenleri gizli kamerayla kaydederek şantaj yaptıklarını; kendileriyle birlikte hareket eden bazı erkek öğrencilerin kızlarla sevgili olup, cinsel içerikli görüntülerini kaydettiklerini ve bunları not karşılığında öğretim görevlilerine verdiklerini; ‘Ya bizimle de olursunuz ya da bu görüntüleri ailelerinize göndeririz’ diyerek tehdit ettiklerini” öne sürdüler. Olayın yargıya intikal etmesi üzerine birçok kız öğrenci, mağdur sıfatıyla polise ifade verdiği de öğrenildi.

 

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